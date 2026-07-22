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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ அரசு ஊழியர் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்

அரசு ஊழியர் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்

அரசு ஊழியர் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:50 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:50 AM

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கிருஷ்ணகிரி:மத்திய அரசை கண்டித்து, தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கம் சார்பில், கிருஷ்ணகிரி தாலுகா அலுவலகம் முன் நேற்று மாலை கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.

வட்ட தலைவர் சென்னப்பன் தலைமை வகித்தார். செயலாளர் பெருமாள், மாவட்ட துணை தலைவர் ஜெகதாம்பிகா, வருவாய்த்துறை அலுவலர் சங்க துணை தலைவர் ஜெயபிரபா, முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் சந்திரன் ஆகியோர் பேசினர்.

ஆர்ப்பாட்டத்தில், மாவட்ட தலைவர் நந்தகு மார் பேசியதாவது: தேசிய தேர்வு முகமையின் நிர்வாக தோல்விகள், நீட், கியூட், யூ.ஜி.சி., - நெட் போன்ற தேர்வுகளில் தொடரும் வினாத்தாள் கசிவுகள் மற்றும் கல்வித்துறையின் சீர்கேட்டால் இந்தியா முழுவதும் ஏராளமான மாணவ, மாணவிகள் தற்கொலை செய்து கொள்கின்றனர். ஏராளமான மாணவர்களின் வாழ்க்கையும் எதிர்காலம் சீரழிந்து வருகின்றது. மத்திய அரசின் இந்த ஜனநாயக விரோத நடவடிக்கையை வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

இக்கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர்.

* ஊத்தங்கரை பி.டி.ஓ., அலுவலகம் எதிரே, தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கம் சார்பில், பா.ஜ., அரசை கண்டித்து, கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நேற்று நடந்தது. இதில், அரசு ஊழியர்களுக்கு எதிராக செயல்படும், பா.ஜ., அரசையும், நீட் தேர்வில் மாணவர்களை வஞ்சிக்கும் செயலை கண்டித்தும். நேற்று முன்தினம் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தளம் தலைவர் மீது கடுமையாக நடவடிக்கை எடுத்ததை கண்டித்து, தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.

சங்க ஊத்தங்கரை வட்டத்தலைவர் சிவப்பிரகாஷ் தலைமை வகித்தார். வட்ட செயலாளர் செந்தில் மாவட்ட துணைத்தலைவர் கோவிந்தராஜ், ஊரக வளர்ச்சித் துறை அலுவலர்கள் சங்க மாவட்ட செயலாளர் சென்னப்பன், சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்க மாவட்ட தலைவர் நந்தகுமார் கண்டன உரையாற்றினார். சமூக நலத்துறை வட்ட இணைச்செயலாளர் காந்திமதி நன்றி கூறினார்.

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