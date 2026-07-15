ஓசூரில் மலர் கண்காட்சி நடத்த தயங்கும் அரசு சந்தை தொடர்புகளை இழக்கும் விவசாயிகள்
ஓசூரில் மலர் கண்காட்சி நடத்த தயங்கும் அரசு சந்தை தொடர்புகளை இழக்கும் விவசாயிகள்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:20 AM
ஓசூர்: ஓசூர் மலர் கண்காட்சி நடத்த வேண்டும் என, 5 ஆண்டுக்கும் மேலாக விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்து வரும் நிலையில், அரசு மவுனமாக இருப்பதால், சந்தை தொடர்புகளை விவசாயிகள் இழந்து வருகின்றனர்.
தமிழக எல்லையிலுள்ள ஓசூர், தொழில் நகராக இருந்தாலும், 'ரோஜா நகரம்' என்றே அன்போடு அழைக்கப்படுகிறது.இங்கு சாகுபடியாகும் ரோஜாக்கள், உலக தரம் வாய்ந்ததாக உள்-ளது. இங்கு பசுமை குடில்கள் அமைத்து, 3,000 ஏக்கரில் ரோஜா, ஜெர்புரா, கிரசாந்திமம் போன்ற பல்வேறு வகையான மலர்கள் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. திறந்தவெளியில், 1,000 ஏக்கரில் கொய்மலர்கள் சாகுபடி நடக்கிறது. தவிர, 2,000 ஏக்கரில் புளு-டெய்சி போன்ற பல்வேறு அலங்கார மலர்களும், 10,000 ஏக்-கரில், பட்டன் ரோஜா, சாமந்தி, செண்டுமல்லி உள்ளிட்ட பல வகை மலர்களும் சாகுபடி
யாகின்றன.
அப்படிப்பட்ட ஓசூர் நகரில், மலர் கண்காட்சி நடத்த, பல ஆண்-டுகளாக அரசிற்கு கோரிக்கை விடுத்தும், அரசு மவுனம் காத்து வருகிறது. ஓசூர் பகுதி மலர் விவசாயிகளுக்கு, மலர் கண்காட்சி நடத்தினால் தான், அவர்களது சந்தை வாய்ப்பிற்கு உதவியாக இருக்கும். ஆனால், அரசின் அலட்சியத்தால், விவசாயிகளின் கோரிக்கை கிடப்பில் உள்ளது.
இது குறித்து, தேசிய தோட்டக்கலை வாரிய
இயக்குனர் பாலசிவப்பிரசாத் கூறியதாவது:
ஓசூரில், மலர் கண்காட்சி நடத்த கடந்த, 5 ஆண்டுகளாக தமிழக அரசிடம் கேட்டு வருகிறோம். ஓசூர் வரும் அமைச்சர்களிடம் மனு வழங்கியுள்ளோம். அரசிற்கு இமெயில் மூலமாக கோரிக்கை வைத்துள்ளோம். ஆனால், அதற்கு எந்த பலனும் இல்லை. மஹாராஷ்டிரா மாநிலம், நாசிக், புனேவிற்கு அடுத்தப்-படியாக ஓசூரில் தான், அதிகளவில் கொய்மலர்கள் சாகுபடி
நடக்கிறது.
ஓசூரில், மலர் கண்காட்சி நடத்தினால், எத்தனை வகையான மலர்கள் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது என்பதை, வியாபாரிகள், பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியும்.
அதன் மூலமாக, உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு சந்தை தொடர்-புகள் விவசாயிகளுக்கு நேரடியாக கிடைக்கும். மலர் நாற்றுகள் உற்பத்தி செய்யும் நர்சரிகளுக்கும் உதவியாக இருக்கும். ஆனால், அரசின் அலட்சியதால், சந்தை வாய்ப்புகள், தொடர்புகளை விவ-சாயிகள் இழந்து வருகின்றனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.