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கோவிந்தாபுரத்தில் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் சாலை மறியல்

கோவிந்தாபுரத்தில் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் சாலை மறியல்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:22 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:22 AM

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ஊத்தங்கரை; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை அடுத்த, கோவிந்தாபுரம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில், 84 மாணவர்கள், 86 மாணவியர் என மொத்தம், 170 பேர் பயின்று வருகின்றனர். கடந்த 2018ம் ஆண்-டிலிருந்து பள்ளி தலைமை ஆசிரியராக தெய்வம் பணியாற்றி வந்தார்.

தற்பொழுது பணி மாறுதல் காரணமாக அவருக்கு கே எட்டிப்பட்டி உயர்நிலை பள்ளிக்கு பணி மாறுதல் கேட்டு சென்றுள்ளார்.

இந்நிலையில் கோவிந்தாபுரத்தில் படிக்கும் மாணவ, மாணவியர் மற்றும் பெற்றோர், பள்ளி குழந்தைகளின் படிப்பு பாதிக்கும். தலைமை ஆசி-ரியர் தெய்வம் மீண்டும் இப்பள்ளிக்கு திரும்ப வேண்டும் என கூறி நேற்று காலை, 9:30 மணிய-ளவில் சிங்காரப்பேட்டையில் இருந்து திருப்-பத்துார் செல்லும் சாலையில் அமர்ந்து மறி-யலில் ஈடுபட்டனர். மாவட்ட கல்வி அலுவலர் கவுசி, பெற்றோரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, மீண்டும் அதே பள்ளிக்கு கொண்டுவர உரிய நட-வடிக்கை எடுப்பதாக கூறியதை தொடர்ந்து கலைந்து சென்றனர்.

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