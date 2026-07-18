/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ பைக்குடன் ஏரியில் விழுந்த மளிகை கடைÂக்காரர் பலி
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:19 AM
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ஓசூர்; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், அஞ்செட்டி அருகே பீர-னப்பள்ளி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ரங்கசாமி, 46. மளிகைக்கடை நடத்தி வந்தார்; கடந்த, 15ம் தேதி இரவு, கோட்டையூர் - பீரனப்பள்ளி சாலையில், டி.வி.எஸ்., ஸ்டார் சிட்டி பைக்கில் சென்றார். குமார்த்தனப்பள்ளி பகுதியில் உள்ள ஏரிக்க-ரையில் சென்ற போது, பைக்குடன் தவறி ஏரிக்குள் விழுந்தார்.
ஏரியில் தண்ணீர் இல்லாத நிலையில், பலத்த காயமடைந்தவர் உயிருக்கு போராடினார். இரவு நேரம் என்பதால், அவ்வழியாக யாரும் செல்ல-வில்லை. அதனால், அதிகளவில் ரத்தம் வெளி-யேறி, சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். நேற்று முன்தினம் காலை அவ்வழியாக சென்ற பொது-மக்கள், ரங்கசாமி இறந்து கிடப்பதை அஞ்செட்டி போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். போலீசார் சடலத்தை கைப்பற்றி விசாரிக்கின்றனர்.