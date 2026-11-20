உதயநிதி பிறந்தநாளில் 1,500 பேருக்கு 'குரூப் - 4' போட்டித்தேர்வு கையேடு திட்டம்
உதயநிதி பிறந்தநாளில் 1,500 பேருக்கு 'குரூப் - 4' போட்டித்தேர்வு கையேடு திட்டம்
ADDED : நவ 20, 2026 01:33 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி கிழக்கு மாவட்ட, தி.மு.க., அலுவலகத்தில் நேற்று அவசர செயற்குழு கூட்டம் நடந்தது.
இதில், மாவட்ட செயலாளரும் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,வுமான மதியழகன் தலைமை வகித்து பேசிய தாவது: வரும், 27ம் தேதி சட்டசபை எதிர்கட்சி தலைவரும், தி.மு.க., இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி பிறந்தநாள் விழாவை, ஒன்றியம், பேரூர், நகர நிர்வாகிகள் அந்தந்த பகுதிகளில் ஒரு மாதம் கொண்டாட வேண்டும். மாணவர்களுக்கு நோட்டு, பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவியை தாராளமாக வழங்க வேண்டும். 'குரூப் - 4' போட்டி தேர்வுக்கு தயாராகும் தேர்வர்களுக்கான கையேடு வழங்கும் நிகழ்ச்சி, மாவட்ட, தி.மு.க., சார்பில், வரும், 26ல், போச்சம்பள்ளியில் நடக்கிறது. தரமான கல்வியாளர்களை கொண்டு
நடப்பாண்டிலும், தேர்வுக்கான கையேடு, 15 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் தயாரித்து, 1,500 பேருக்கு வழங்கப்பட உள்ளது. தேர்வில் வெற்றி பெற, சென்னை நட்ராஜ் டி.என்.பி.எஸ்.சி., இன்ஸ்டியூட் நிறுவனர் நட்ராஜ்
சுப்பிரமணியம் ஆலோசனை வழங்க உள்ளார். கையேடு பெற விரும்புவோர், தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்த நகலை, மாவட்ட, தி.மு.க., அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து, கையேட்டிற்கான டோக்கனை பெறலாம். இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
தொடர்ந்து, 'குரூப் - 4' தேர்வுக்கான கையேடு பெற விண்ணப்பத்தவர்களுக்கு கையேடுக்கான டோக்கன்களை வழங்கினார்.மாநில அமைப்புசாரா ஓட்டுரணி செயலாளர் செங்குட்டுவன், ஒன்றிய செயலாளர்கள் தனசேகரன்,
வி.சி.என்., மகேந்திரன், மகேந்திரன், கிருஷ்ணகிரி நகர பொறுப்பாளர்கள் அஸ்லம், வேலுமணி மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.