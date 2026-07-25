ஆண் குழந்தைக்கு தொல்லை வெல்டர் மீது குண்டாஸ் வழக்கு
ஆண் குழந்தைக்கு தொல்லை வெல்டர் மீது குண்டாஸ் வழக்கு
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:39 AM
ஓசூர்; கிருஷ்ணகிரி மாவட் டம், ஓசூரை சேர்ந்தவர் முத்து, 37. தனியார் நிறுவனத்தில் வெல்டராக பணியாற்றுகிறார்.
கடந்த ஜூன், 30ம் தேதி பணி முடித்து வீட்டிற்கு வந்தவர், வீட்டின் அருகே அழுது கொண்டிருந்த, இரண்டரை வயது ஆண் குழந்தையை அழைத்து கொண்டு தன் வீட்டிற்கு சென்றார்.சிறிது நேரத்தில் கழிவறையிலிருந்து குழந்தை பயங்கரமாக அலறி துடித்தது. அதனால், அக்கம் பக்கத்தினர் சென்று பார்த்தனர். அப்போது, குழந்-தைக்கு பாலியல் ரீதியாக முத்து தொல்லை கொடுத்தது தெரிந்தது.
காயமடைந்த குழந்தையை மீட்ட பெற்றோர், கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்து-வமனையில் அனுமதித்தனர். ஓசூர் அனைத்து மகளிர் போலீசார், போக்சோவில் வழக்குப்ப-திந்து, முத்துவை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். இவரை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்ய மாவட்ட எஸ்.பி., அனிதா பரிந்துரை செய்தார்.
அதையேற்று, குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்ய கலெக்டர் தினேஷ்குமார் நேற்று உத்தரவிட்டார்.