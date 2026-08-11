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மாஜி ராணுவ வீரர் வீட்டில் திருடியவருக்கு 'குண்டாஸ்'
மாஜி ராணுவ வீரர் வீட்டில் திருடியவருக்கு 'குண்டாஸ்'
ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:14 AM
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கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி கே.ஏ.,நகர் தர்கா பகுதியில் வசிப்பவர் நாகசாமி, 53, முன்னாள் ராணுவ வீரர். இவரது வீட்டில் கடந்த மாதம், 12ல், ஆட்களுடன் புகுந்து, கே.ஏ.,நகரை சேர்ந்தவர்கள் கொள்-ளையடித்து சென்றனர்.
இதில், கிருஷ்ணகிரி லைன்கொல்லை பகுதியை சேர்ந்த சேது, 24, என்பவர் உள்பட, 5 பேரை கைது செய்த போலீசார், அவர்க-ளிடமிருந்து, 70,000 ரூபாய் மற்றும், 8 பவுன் நகைகளை பறி-முதல் செய்து, குற்றவாளிகளை சிறையில் அடைத்தனர்.இதில், முக்கிய குற்றவாளியான சேது மீது, பல்வேறு குற்றச்சாட்-டுகள் உள்ள நிலையில், அவரை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்ய மாவட்ட எஸ்.பி., அனிதா பரிந்துரைப்படி, மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் உத்தரவிட்டார்.