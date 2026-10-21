தொடர் குற்ற செயல்களில் ஈடுபட்ட ரவுடி மீது 'குண்டாஸ்'
தொடர் குற்ற செயல்களில் ஈடுபட்ட ரவுடி மீது 'குண்டாஸ்'
ADDED : அக் 21, 2026 04:54 AM
தேன்கனிக்கோட்டை:கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டம், தேன்கனிக்கோட்டை பட்டாளம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர்
மோகன், 26. இவர் மீது, கெலமங்கலம் ஸ்டேஷனில் ஒரு கொலை வழக்கு உள்ளது.
கடந்த மாதம், 23ம் தேதி இரவு, சாலையில் பைக்கை நிறுத்தி விட்டு பேசி
கொண்டிருந்த மோகன் மற்றும் அவரது நண்பர்களிடம், பைக்கை ஓரமாக
நிறுத்துமாறு, திம்மசந்திரம் கிராமத்தை சேர்ந்த விவசாயி ரமேஷ், 50,
என்பவர் கூறினார்.
அதற்கு அவர்கள், ரமேஷிற்கு கொலை மிரட்டல்
விடுத்து, வழிப்பறியில் ஈடுபட்டனர். புகார் படி, மோகன் மற்றும் அவரது
நண்பர்களான கிசான் தெருவை சேர்ந்த நவீன், 26, மதன், 22, பட்டாளம்மன்
கோவில் தெருவை சேர்ந்த பிரவீன்குமார், 19, ஆகிய, 4 பேரை,
தேன்கனிக்கோட்டை போலீசார் கைது செய்து, தர்மபுரி மாவட்ட சிறையில்
அடைத்தனர்.
ரவுடியான மோகன், தொடர் குற்ற செயல்களில்
ஈடுபடுவதால், அவரை குண்டர் சட்டத்தில் அடைக்க, மாவட்ட எஸ்.பி., அனிதா
பரிந்துரை படி, மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் நேற்று உத்தரவிட்டார்.
இதற்கான உத்தரவு நகலை பெற்ற போலீசார், தர்மபுரி சிறையில்
அடைக்கப்பட்டிருந்த மோகனிடம் வழங்கி அவரை, சேலம் மத்திய சிறைக்கு
மாற்றினர்.