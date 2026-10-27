'முடி காணிக்கை ஊதிய நிலுவை தொகை வழங்காவிட்டால் வேலை நிறுத்தம்'
'முடி காணிக்கை ஊதிய நிலுவை தொகை வழங்காவிட்டால் வேலை நிறுத்தம்'
ADDED : செப் 29, 2026 06:29 AM
கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று மக்கள் குறைத் தீர் கூட்டம் கலெக்டர் தினேஷ்குமார் தலைமையில் நடந்தது. இதில், பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய, 511 மனுக்-களை பொதுமக்கள் வழங்கினர். தகுதியான மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார்.
கிருஷ்ணகிரி ஸ்ரீ மங்கல குல நாவிதர்கள் நலச்-சங்கத்தின் தலைவர் சங்கரன் தலைமையிலான நிர்வாகிகள் அளித்த மனுவில் தெரிவித்திருப்ப-தாவது: அகசிப்பள்ளி பஞ்.,க்குட்பட்ட கணவாய்-பட்டி வெங்கட்டராமண சுவாமி கோயிலில், பக்-தர்களுக்கு முடி காணிக்கை எடுக்கும் பணி மற்றும் மேளம் வாசிக்கும் பணிகளை மேற்-கொண்டு வருகிறோம். குறிப்பாக, புரட்டாசி சனிக்கிழமைகளில் மட்டு முடி காணிக்கை எடுக்கும் பணிகளில், 60 பேர் ஈடுபட்டு வரு-கிறோம். இதற்காக நாவிதர்களுக்கு அறநிலை-யத்துறை மூலம் வழங்கப்பட வேண்டிய கட்-டணம் இதுவரை வழங்கப்படவில்லை.
கடந்த 2024, நவ., 2- முதல், 2026 செப்.18 வரை, 11,000க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்களுக்கு டோக்கன் வழங்கப்பட்டு மொட்டை அடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக ஒரு டோக்கனுக்கு, 30 ரூபாய் வீதம், நாவிதர்களுக்கு அறநிலையத்துறை மூலம், 4.18 லட்சம் ரூபாய் வர வேண்டும். இக்கோவிலில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் முடிகாணிக்கை தரும் பக்-தர்களிடம் பெறப்படும் முடியை சேகரித்து அறநி-லையத்துறை மூலம் ஏலம் விடுவதன் மூலம், 15 லட்சம் ரூபாய் வருவாய் கிடைக்கிறது. இந்த பணத்தின் மூலமே எங்களுக்கு ஆண்டு தோறும் நிலுவை இல்லாமல் பணம் கொடுத்து விடலாம்.
எங்களுக்கு நிலுவை தொகை தராவிட்டால், வரும், 3-வது சனிக்கிழமையன்று பக்தர்களுக்கு முடிநீக்கும் பணி செய்யாமல் வேலை நிறுத்தம் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளோம். எங்களுக்கு நிலுவை தொகையை உடனே வழங்க அறநிலை-யத்துறை அலுவலர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு மனுவில் கூறியுள்ளனர்.