/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/அரசு பஸ் - கார் மோதல் சுகாதார ஆய்வாளர் காயம்
ADDED : நவ 12, 2026 01:49 AM
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கிருஷ்ணகிரி: போச்சம்பள்ளி அரசு மருத்துவமனையில் சுகாதார ஆய்வாளராக பணியாற்றி வருபவர் ராஜேஷ்குமார், 50.
நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு பணி முடிந்து, சிவிப்ட் டிசையர் காரில் சென்றுள்ளார். போச்சம்பள்ளி நான்கு ரோடு அருகே சென்றபோது அவ்வழியே வந்த அரசு பஸ் மோதி விபத்துக்குள்ளானது.இதில், படுகாயமடைந்த ராஜேஷ்குமார், போச்சம்பள்ளி மருத்துவமனையில் முதலுதவிக்கு பின், மேல் சிகிச்சைக்கு தர்மபுரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். போச்சம்பள்ளி போலீசார்
விசாரிக்கின்றனர்.