சுகாதார செவிலியர் கூட்டமைப்பு சார்பில் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்
சுகாதார செவிலியர் கூட்டமைப்பு சார்பில் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 04, 2026 06:04 AM
கிருஷ்ணகிரி:தமிழ்நாடு
அரசு கிராம, பகுதிநேர, சமுதாய, சுகாதார செவிலியர் கூட்டமைப்பு
சார்பில், பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட
கலெக்டர் அலுவலகம் முன், ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட
தலைவர் தமிழரசி தலைமை வகித்தார். பொருளாளர் கண்ணகி முன்னிலை
வகித்தார். மாநில நிர்வாகி தமிழ்செல்வி கோரிக்கை குறித்து பேசினார்.ஆர்ப்பாட்டத்தில்,
துணை சுகாதார நிலையத்திலிருந்து இடைநிலை சுகாதார பணியாளரை
அப்புறப்படுத்த வேண்டும். கிராம சுகாதார செவிலியர்கள் செய்யும்
தாய்சேய் நலப்பணியை இடைநிலை சுகாதார பணியாளர் செய்வதாக, உண்மைக்கு
புறம்பாக அறிக்கை அனுப்புவதை நிறுத்த வேண்டும். செய்யாத
வேலைகளுக்காக சமூக ஊடகங்களில், தொலைக்காட்சியில் பேட்டி அளிக்கும்
இடைநிலை பணியாளரை, பணிநீக்கம் செய்ய வேண்டும்.
மாவட்ட அளவில்
திட்டப்பணிகளுக்கென சி.எச்.என்., பதவி உருவாக்க வேண்டும். சமுதாய
சுகாதார செவிலியருக்கு தாய்சேய் நல அலுவலர் பதவி உயர்வு வழங்க
வேண்டும், என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கண்டன
கோஷங்களை எழுப்பினர்.