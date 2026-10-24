கிருஷ்ணகிரியில் பரவலாக மழை மாணவர்கள், வாகன ஓட்டிகள் அவதி
கிருஷ்ணகிரியில் பரவலாக மழை மாணவர்கள், வாகன ஓட்டிகள் அவதி
UPDATED : அக் 23, 2026 06:46 AM
ADDED : அக் 23, 2026 05:37 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நேற்று பரவலாக மழை பெய்தது. மழையில் நனைந்தபடி பள்ளி, கல்லுாரிக்கு சென்ற மாணவர்கள் மற்றும் பணிக்கு சென்ற வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்தனர்.
தென்மேற்கு வங்க கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையால், 17 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்தது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த சில தினங்களாக மழை பெய்துவந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு முதல், கிருஷ்ணகிரி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்தது.நேற்று காலை முதல் மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை பெய்தது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு 'ஆரஞ்ச் அலர்ட்' ஏதும் கொடுப்படாததால் பள்ளி, கல்லுாரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்படவில்லை. காலை முதல் மழை தொடர்ந்து பெய்து வந்த நிலையில் மழையில் நனைந்தபடி பள்ளி, கல்லுாரிக்கு செல்லும் மாணவர்களும் மற்றும் பணிக்கு டூவீலர்களில் சென்றவர்களும் நனைந்தபடி சென்றனர்.
கிருஷ்ணகிரி, ஆவின் மேம்பாலம் அருகே, சென்னை சாலை பகுதியில் மழைநீர் குளம் போல் தேங்கி நின்றதால், அங்கு பஸ்களை நிறுத்த முடியாமல் நிறுத்தத்திற்கு முன்பே, பஸ்களை நிறுத்தி பயணிகளை இறக்கி சென்றனர். வானம் மேகமூட்டத்துடன் அவ்வப்போது துாரல் மழை பெய்தவாறு இருந்ததால் பொதுமக்கள் அவதியடைந்தனர்.
நேற்று காலை, 7:00 மணி வரை மாவட்டத்தில் பெணுகொண்டபுரத்தில் அதிகபட்சமாக, 41.20 மி.மீ., மழை பதிவானது. போச்சம்பள்ளியில், 41, ஊத்தங்கரை, 37.20, பாம்பாறு அணை, 33, பாரூர், 28, நெடுங்கல், 18, கிருஷ்ணகிரி, 10.20, கே.ஆர்.பி., அணை, 9.80, சூளகிரி மற்றும் சின்னார் அணையில் தலா, 2 மி.மீ., என மொத்தம், 222.40 மி.மீ., அளவில் மழை பதிவானது. கிருஷ்ணகிரி கே.ஆர்.பி., அணைக்கு வினாடிக்கு, 513 கன அடி நீர்வரத்து இருந்தது. அணையில் இருந்து, 681 கன அடி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது.