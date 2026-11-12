தேன் தமிழ் நாட்டியாலயா' பள்ளி காவேரிப்பட்டணத்தில் கிளை திறப்பு
தேன் தமிழ் நாட்டியாலயா' பள்ளி காவேரிப்பட்டணத்தில் கிளை திறப்பு
ADDED : நவ 12, 2026 01:56 AM
கிருஷ்ணகிரி: காவேரிப்பட்டணம் தாம்சன்பேட்டையில் 'தேன் தமிழ் நாட்டியாலயா' பரதநாட்டிய பள்ளி புதுப்பொலிவுடன் திறப்பு விழா மற்றும் பட்டமளிப்பு விழா நடந்தது.
காவேரிப்பட்டணம் இன்ஸ்பெக்டர் சங்கர், 'சஞ்சீவி மருத்துவமனை'யின் பெண்கள் நல மருத்துவர் கண்ணகி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி 'வேதிகா குழந்தைகள் மருத்துவமனை'யின் குழந்தைகள் நல மருத்துவர் லோகநாயகி, வேதிகா ரேணுகாந்த் ஆகியோர் நாட்டிய பள்ளியை திறந்து வைத்தனர்.'தேன் தமிழ் நாட்டியாலயா' நிறுவனர், 'நிருத்திய கலா விபூஷன்' மதுமொழி ஆனந்த் கூறியதாவது:
தர்மபுரி அடுத்த இலக்கியம்பட்டியில், 20 ஆண்டுகளாகவும், கிருஷ்ணகிரி, ராயக்கோட்டை ரோடு பெட்ரோல் பங்க் அருகில், 11 ஆண்டுகளாகவும் பரதநாட்டிய பள்ளி நடத்தி வருகிறோம். தற்போது காவேரிப்பட்டணத்தில் புதுப்பொலிவுடன் பள்ளியை துவக்கி உள்ளோம். நாங்கள் அண்ணாமலை பல்கலையில் பரதநாட்டிய பட்டம் பெற்றுத்தர பயிற்சியும் கொடுக்கிறோம்.
பள்ளியில் ஏராளமான பெண்கள், பள்ளி குழந்தைகள் பயிற்சி பெறுகின்றனர். அவர்களுக்கு பரதநாட்டிய பட்டப்படிப்பு சான்றிதழ் வாங்கிக் கொடுக்கும் வகுப்புகளும் நடத்துகிறோம். இப்பள்ளியில் தற்போது மாணவர் சேர்க்கை நடக்கிறது. மேலும் விபரங்களுக்கு, 98948 11718 மற்றும் 95979 80303 என்ற எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.