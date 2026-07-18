தோட்டக்கலைத்துறை அலுவலர் சங்க கூட்டமைப்பு ஆர்ப்பாட்டம்
தோட்டக்கலைத்துறை அலுவலர் சங்க கூட்டமைப்பு ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:25 AM
கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகம் முன், தமிழ்நாடு தோட்டக்கலைத்துறை அலுவ-லர்கள் சங்கத்தின் கூட்டமைப்பு சார்பில், உழவர் அலுவலர் தொடர்பு திட்டம் 2.0வை உடனடியாக ரத்து செய்யக்கோரி, நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடந்-தது.
தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்க மாவட்ட தலைவர் நந்தகுமார், மாவட்ட செயலாளர் கல்யாணசுந்-தரம் தலைமை வகித்தனர். ஜாக்டோ - ஜியோ முன்னாள் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் சந்-திரன், தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியர் சங்க மாவட்ட செயலாளர் ஜெகதாம்பிகா முன்னிலை வகித்தனர். உதவி தோட்டக்கலை அலுவலர் சங்க ரமேஷ் நன்றி கூறினார்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆறுமுகம் பேசியதாவது: வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலைத்துறையில் உள்ள அலுவலர்கள் வெவ்-வேறு கல்வித் தகுதியையும், வெவ்வேறு தொழில் நுட்பங்களையும் பயின்றவர்கள். தோட்-டக்கலை பயிர் பற்றி படித்துள்ள களப்பணியாளர்களுக்கு, வேளாண் பயிர்கள் குறித்து தெரியாது. வேளாண் பயிர் பற்றி படித்துள்ள களப்பணியா-ளர்களுக்கு தோட்டக்கலை பயிர்களை பற்றி தெரியாது.நடைமுறையில் 20 சதவீத களப்
பணியாளர்களுக்கு மட்டுமே, 3 முதல் 4 கிராமங்-களும், மீதமுள்ள 80 சதவீத களப்பணியாளர்க-ளுக்கு, 8 முதல் 22 கிராமங்கள் வரை ஒதுக்கீடு செய்து, அதிக பணிச்சுமை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே விவசாயிகள் மற்றும் களப்பணியா-ளர்கள் ஆகிய இருவரையும் பாதிக்கும், உழவர் அலுவலர் தொடர்பு திட்டம் 2.0ஐ முற்றிலும் ரத்து செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.