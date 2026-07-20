தக்காளி பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய தோட்டக்கலை துறை வேண்டுகோள்
தக்காளி பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய தோட்டக்கலை துறை வேண்டுகோள்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:50 AM
கிருஷ்ணகிரி:தக்காளி பயிருக்கு காப்பீடு செய்து கொள்ள வேண்டும் என, தோட்டக்கலை துறை சார்பில் வேண்டுகோள் விடப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, கிருஷ்ணகிரி வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் அருள்முருகன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:தற்போது நிலவும் எல்நினோ நிகழ்வின் தாக்கத்தால், தென்-மேற்கு பருவமழை இயல்பை விட குறைவாக இருக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், குறுவை மற்றும் மானாவாரி பயிர்கள் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனை கருத்தில் கொண்டு, விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கும் வகையில், குறுவை பருவத்தில் வாழை, மரவள்ளி, வெங்காயம், உருளைகிழங்கு, கேரட், கத்தரி, வெண்டை, மஞ்சள், தக்காளி, பூண்டு, இஞ்சி மற்றும் முட்டைக்கோஸ் ஆகிய பயிர்களுக்கு பிர-தம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் காப்பீடு செய்யலாம்.
தக்காளி பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய, ஒரு ஹெக்டேருக்கு, 4,644 ரூபாய் செலுத்த வேண்டும். கிருஷ்ணகிரி வட்டாரத்தில், ஆலப்பட்டி மற்றும் குறு வட்டத்திற்கு உட்பட்ட அனைத்து கிராம விவசாயிகளும் இத்திட்டத்தில் பயன்பெறலாம். தக்காளி பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய ஆக., 31 கடைசி நாளாகும். கடன் பெறும் விவசாயிகள், தொடக்க வேளாண் கடன் கூட்டுறவு சங்-கங்கள் மற்றும் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் மூலம் காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம். கடன் பெறாத விவசாயிகள் பொது சேவை மையம் அல்லது தேசிய பயிர் காப்பீட்டு இணையதளத்தில் (https://pmfby.gov.in/) உள்ள 'விவசாயிகள் கார்னர்' மூலம் நேரடி-யாக பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.