ஓசூர் எம்.ஜி.ஆர்., மார்க்கெட் வியாபாரிகள் அதிக வாடகையை குறைக்கக்கோரி போராட்டம்
ஓசூர் எம்.ஜி.ஆர்., மார்க்கெட் வியாபாரிகள் அதிக வாடகையை குறைக்கக்கோரி போராட்டம்
ADDED : நவ 20, 2026 01:30 AM
ஓசூர்: ஓசூர், எம்.ஜி.ஆர்., மார்க்கெட்டில் வசூலிக்கும் அதிகளவிலான வாடகையை குறைக்கக்கோரி, வியாபாரிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான எம்.ஜி.ஆர்., மார்க்கெட்டில், கடந்த 35 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஏராளமான வியாபாரிகள் காய்கறி வியாபாரம் செய்து வருகின்றனர். பழைய மார்க்கெட் கட்டடம் இடிக்கப்பட்டு, புதிதாக கட்டப்பட்ட மார்க்கெட் கடைகளுக்கு அதிகப்படியான வாடகை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக, வியாபாரிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.இந்நிலையில், மார்க்கெட்டில் குடிநீர், கழிவறை மற்றும் மின்விளக்கு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தரக்கோரியும், அதிகப்படியான வாடகையை குறைக்க வலியுறுத்தியும் நேற்று, 30க்கும் மேற்பட்ட
வியாபாரிகள், திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இது குறித்து, கடை வியாபாரிகள் கூறியதாவது: மார்க்கெட் கடைகளுக்கு முன்பணம், மாத வாடகை அதிகளவில் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஷட்டர் இல்லாத பெரிய கடைகளுக்கு, 5 லட்சம் ரூபாய் முன்பணம், மாதம், 22,000 ரூபாய் வாடகை, ஷட்டர் உள்ள சிறிய கடைகளுக்கு, 2.50 லட்சம் ரூபாய் முன்பணம், மாதம், 10,000 ரூபாய் வாடகை செலுத்த வேண்டியுள்ளது. வருமானத்தில், பெருமளவு தொகை வாடகைக்கே சென்று விடுகிறது. குடும்ப, மருத்துவச் செலவு, குழந்தைகளின் கல்வி தேவைகளை கூட சமாளிக்க முடியாமல் தவிக்கிறோம். எனவே, வாடகையை பாதியாக குறைக்க வேண்டும். பெண்கள் அதிகம் வியாபாரம் செய்யும் இந்த இடத்தில் கழிவறை, குடிநீர் மற்றும் மின்விளக்கு வசதி இல்லை. போதிய பாதுகாப்பும் இல்லாததால், காய்கறிகளும் திருடு போகின்றன. இத்தொழிலை மட்டுமே நம்பியுள்ள எங்கள் வாழ்வாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு, எங்கள் கோரிக்கைகளை
நிறைவேற்ற வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.