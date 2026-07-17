ஓசூர் புத்தக திருவிழா 24ல் துவக்கம்

ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:42 AM
கிருஷ்ணகிரி: ஓசூரில், 15 வது புத்தகத் திருவிழா நடப்பது குறித்து முன்னேற்-பாடு பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் நடந்தது. மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் தலைமை வகித்து பேசியதாவது:
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் இணைந்து, ஓசூர் - பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சா-லையில், மூக்காண்டப்பள்ளி, சிப்காட் பகுதியில் உள்ள ஹோட்டல் ஹீல்ஸ், கன்வர்சன் ஹாலில், 15வது புத்தகத் திருவி-ழாவை, வரும், 24 முதல், தொடர்ந்து, 12 நாட்கள் நடத்த உள்ளது.
இந்த கண்காட்சியில் மொத்தம், 110 அரங்குகள் அமைக்கப்பட-வுள்ளன. மேலும் கோடிக்கணக்கானப் புத்தகங்கள் இடம் பெற-வுள்ளன. நாள்தோறும் குழந்தைகளுக்கான நிகழ்ச்சிகள், பல்-வேறு தலைப்புகளில் பிரபல பேச்சாளர்களின் சொற்பொழிவு, நாட்டுப்புற கலைநிகழ்ச்சி, குழந்தைகளுக்கான கண்கவர் பல்-சுவை நிகழ்ச்சி மற்றும் ஓவியம், கலைத்திறன், வினாடி - வினா, கதை எழுதுதல், புகைப்படம், சதுரங்கம் உள்ளிட்ட போட்டிகள் நடக்க
உள்ளன.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
டி.ஆர்.ஓ., மஞ்சுளா, திட்ட இயக்குனர் (மகளிர் திட்டம்) சுசீலா-ராணி, மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் முருகேசன், கிருஷ்ணகிரி ஆர்.டி.ஓ., ஷாஜகான் மற்றும் துறை சார்ந்த அலுவ-லர்கள் கலந்து
கொண்டனர்.