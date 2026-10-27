2 தனியார் மருத்துவமனைக்கு ஓசூர் மாநகராட்சி அபராதம்
2 தனியார் மருத்துவமனைக்கு ஓசூர் மாநகராட்சி அபராதம்
ADDED : செப் 27, 2026 03:34 AM
ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதி-களில், ஈரக்கழிவு, உலர் கழிவு, சுகாதார கழிவு மற்றும் சிறப்பு கவன கழிவு என, 4 வகைகளாக தரம் பிரித்து தர வேண்டும் என, மாநகராட்சி கமிஷனர் முகம்மது ஷபீர் ஆலம் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
அப்படி தரம் பிரித்து தராத, தனியார் மருத்துவமனைக்கு, ஒரு லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. மேலும், மற்றொரு தனியார் மருத்துவமனை வளாகத்தில், டெங்கு கொசுப்புழு உற்பத்தி கண்-டறியப்பட்டதால், அந்த மருத்துவமனைக்கு, ஒரு லட்சம் அப-ராதம் விதிக்கப்பட்டது. ஓசூர் மாநகர நல அலுவலர் அஜிதா தலைமையிலான மாநகராட்சி ஊழியர்கள் அபராத விதிப்பில் ஈடு-பட்டனர்.ஓசூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில், 4 வகை கழிவு பிரிப்பு நடை-முறை தற்போது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால், அனைத்து மருத்துவமனைகள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள், திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகளை முறையாக கடைப்பிடித்து, டெங்கு கொசு உற்பத்தியை தடுக்கும் வகையில், சுற்றுப்புறத்தை பராமரிக்க, மாநகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.