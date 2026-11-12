குப்பையில் தவற விட்ட 10 பவுன் நகை மீட்பு உரியவரிடம் ஒப்படைத்த ஓசூர் மாநகராட்சி
குப்பையில் தவற விட்ட 10 பவுன் நகை மீட்பு உரியவரிடம் ஒப்படைத்த ஓசூர் மாநகராட்சி
ADDED : நவ 12, 2026 01:52 AM
ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் மாநகராட்சி, 17வது வார்டுக்கு உட்பட்ட எம்.எம்., நகரை சேர்ந்தவர், 50 வயது மதிக்கத்தக்க பெண். கடந்த, 2 நாட்களுக்கு முன், தன் வீட்டின் குப்பை தொட்டி அருகே, 10 பவுன் நகை இருந்த சிறிய அளவிலான பர்ஸ் வைத்திருந்தார். அது தவறுதலாக குப்பை தொட்டியில் விழுந்து விட்டது.
இதையறியாத அப்பெண், நேற்று முன்தினம் மாநகராட்சி துாய்மை பணியாளர்களிடம் குப்பையை வழங்கினார். அவர்களும் குப்பையை வாங்கி கொண்டு, டிராக்டர் மூலமாக, ஆங்காங்கு உள்ள உர செயலாக்க மையங்களுக்கு அனுப்பினர்.
அதன் பின்தான், நகை வைத்திருந்த பையை காணவில்லை என்பதை அப்பெண் உணர்ந்தார். குப்பையுடன் சென்றிருக்கும் என்பதை அறிந்து, 17வது வார்டு, தி.மு.க., கவுன்சிலர் நாகராஜிடம் தெரிவித்தார். அவர், ஓசூர் மாநகராட்சி கமிஷனர் முகம்மது ஷபீர் ஆலம், மாநகர நல அலுவலர் அஜிதா ஆகியோருக்கு தகவல் தெரிவித்ததில், நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அதன் பின், மாநகராட்சி துாய்மை பணியாளர்கள் உதவியுடன், டிராக்டர்களில் இருந்த குப்பை தனியாக கொட்டப்பட்டு, நகை பை இருக்கிறதா என பார்த்தனர். அதிகாலை, 5:30 முதல் தேடிய நிலையில், காலை, 9:00 மணிக்கு நகைப்பை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதை, உரிய பெண்ணிடம் கவுன்சிலர் நாகராஜ் ஒப்படைத்தார்.