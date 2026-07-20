தொழிலாளர் தங்கியுள்ள அறைகளில் ஓசூர் போலீசார் தீவிர சோதனை
தொழிலாளர் தங்கியுள்ள அறைகளில் ஓசூர் போலீசார் தீவிர சோதனை
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:46 AM
ஓசூர்: ஓசூரில், தொழிலாளர்கள் தங்கியுள்ள அறைகளில், போலீசார் தீவிர சோதனை செய்தனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட் டம், ஓசூர் அருகே குமுதேப்பள்ளி பகு-தியில், அசோக் லேலண்ட் யூனிட் - 2 மற்றும் இதர தொழிற்சா-லைகள் அதிகளவில் இயங்கி வருகின்றன. அதனால், குமுதேப்-பள்ளி மற்றும் காந்தி நகர் பகுதிகளில், தமிழக மற்றும் வட மாநில தொழிலாளர் கள் அதிகளவில் தங்கியுள்ளனர்.அவர்களிடம், கஞ்சா மற்றும் போதை பொருட்கள் பயன்பாடு அதிகமாக இருப்பதாகவும், பதுக்கி வைத்து சக தொழிலாளர்க-ளுக்கு விற்பனை செய்வதாகவும், போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்-தது.
அதன்படி, ஓசூர் உட்கோட்ட டி.எஸ்.பி., பாலகிருஷ்ணன் தலைமையில், இன்ஸ்பெக்டர்கள் முரளி, சையத் சுல்தான்பாஷா மற்றும் துரைராஜ் மற்றும் 40க்கும் மேற்பட்ட போலீசார், 3 குழுக்-களாக பிரிந்து, தொழிலாளர்கள் தங்கியுள்ள வீடுகள், விடுதிகளில் நேற்று காலை திடீர் சோதனை செய்தனர்.
மேலும், வீடு மற்றும் அறைகளை வாடகைக்கு விட்டுள்ள உரி-மையாளர்களிடம், உரிய அடையாள அட்டை இல்லாமல், யாருக்கும் வாடகைக்கு அறைகளை வழங்கக் கூடாது என, போலீசார் அறிவுறுத்தினர். ஆய்வின் போது, வங்கதேச நாட்டை சேர்ந்தவர்கள், சட்டவிரோதமாக தங்கியுள்ளார்களா என்றும் சோதனை செய்யப்பட்டது.