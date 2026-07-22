/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ பிக்கப் வேன் மோதி காயமடைந்த கணவனும் பலி
ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:51 AM
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கிருஷ்ணகிரி:திருவண்ணாமலை
மாவட்டம், செங்கம் அடுத்த குப்பனத்தம் பகுதியை சேர்ந்தவர் சதாம்
உசேன், 32, கூலித்தொழிலாளி. இவர், தன் மனைவி ஷபீனா, 26, மற்றும், 2 வயது
குழந்தையுடன் நேற்று முன்தினம் தர்மபுரி அரசு மருத்துவமனைக்கு
ஆக்டிவா ஸ்கூட்டரில் சென்றுள்ளார். காலை, 8:00 மணியளவில், ஓலப்பட்டி
அடுத்த எலுமிச்சம்பள்ளம் அருகே ஊத்தங்கரை - புலியூர் சாலையில் சென்ற
போது, வேகமாக வந்த பொலிரோ பிக்கப் வேன் மோதியதில் ஷபீனா பலியானார்.
படுகாயங்களுடன்
சதாம் உசேன் தர்மபுரி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற நிலையில்
நேற்று உயிரிழந்தார். லேசான காயங்களுடன் குழந்தை உயிர் தப்பியது.
போச்சம்பள்ளி போலீசார், தப்பியோடிய பிக்கப் வேன் டிரைவர், பாலக்கோடு
அடுத்த பழையூரை சேர்ந்த சந்திரசேகரை தேடி வருகின்றனர்.