கே.ஆர்.பி., அணையில் நீர் திறப்பு அதிகரிப்பு

UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:57 PM
கிருஷ்ணகிரி: கே.ஆர்.பி., அணையில் இருந்து, நீர் திறப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த, 2 நாட்களுக்கு முன்பு மழை பெய்தது. தொடர் மழையாலும், தென்பெண்ணை ஆற்றின் நீர் பிடிப்பு பகுதியில் பெய்த மழையாலும், கிருஷ்ணகிரி கே.ஆர்.பி., அணைக்கு நேற்று (நவ.,5), 1,354 கன அடியாக நீர்வரத்து அதிகரித்தது. இன்று (நவ.,6) மழையின்றி, 975 கன அடியாக நீர்வரத்து சரிந்தது.
அணை நீர்மட்டம் மொத்தமுள்ள, 52 அடியில் இன்று, 49 அடியாக இருப்பதாலும், அணைக்கு நீர்வரத்து மேலும் அதிகரிக்கும் என்பதாலும், இன்று அணையில் இருந்து பாசன கால்வாயில், 162 கன அடியும், தென்பெண்ணை ஆற்றில், 1,164 கனஅடி என மொத்தம், 1,326 கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டிருந்தது.
இன்று காலை, 8:00 மணி நிலவரப்படி ஊத்தங்கரை, 38.4, பாம்பாறு அணை, 32, கெலவரப்பள்ளி அணை, 7.5, ஓசூர், 7, கிருஷ்ணகிரி, 4, கே.ஆர்.பி., அணை, 1.2 என மொத்தம், 90.1 மி.மீ., மழை பதிவாகி இருந்தது.