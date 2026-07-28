/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ அஞ்செட்டி ஏரி அருகே வெட்டிய கிணறு மக்கள் எதிர்ப்பால் மூடிய தனிநபர்கள்
அஞ்செட்டி ஏரி அருகே வெட்டிய கிணறு மக்கள் எதிர்ப்பால் மூடிய தனிநபர்கள்
அஞ்செட்டி ஏரி அருகே வெட்டிய கிணறு மக்கள் எதிர்ப்பால் மூடிய தனிநபர்கள்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:57 AM
அ நிறம் | அளவு
அஞ்செட்டி; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், அஞ்செட்டியில் உள்ள நளன் சக்கர வர்த்தி ஏரி நிரம்பினால், 18க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரும். இந்த ஏரிக்கரையின் அருகே உள்ள பட்டா நிலத்தில் தனிநபர்களால் பிரமாண்ட கிணறு வெட்டப்பட்டது.
இதனால், ஏரியில், 11 அடிக்கு இருந்த நீர்மட்டம், சில நாட்களிலேயே, 3 அடியாக குறைந்து விட்ட-தாகவும், கிராமப்புறங்களில் தண்ணீர் பிரச்னை வரும் எனவும், மக்கள் குற்றம்சாட்டினர். இதைய-டுத்து, வருவாய்த்துறையினர் மற்றும் பி.டி.ஓ., அலுவலக அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்தனர். இந்நிலையில், உரிய வழிகாட்டு விதிமுறை-களை கடைபிடிக்காமல் கட்டப்பட்ட கிணற்றை, தனிநபர்கள் நேற்று பொக்லைன் மூலம் மூடினர். இதனால் அஞ்செட்டி மற்றும் சுற்றுப்புற கிராம மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.