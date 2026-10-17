தொழிற்பேட்டை உதவி பொறியாளர் அலுவலகம் திறப்பு

UPDATED : அக் 17, 2026 05:00 AM
ADDED : அக் 17, 2026 04:29 AM
கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரி மின்வாரிய அலுவலக வளாகத்தில், தொழிற்பேட்டை பிரிவுக்கான உதவி பொறியாளர் பிரிவு அலுவலக திறப்பு விழா நேற்று நடந்தது.
மின்பகிர்மான மேற்பார்வை பொறியாளர் கண்ணன் தலைமை வகித்தார். கிருஷ்ணகிரி த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., முகுந்தன் பங்கேற்று, அலுவலகத்தை திறந்து வைத்து, மரக்கன்றுகளை நட்டார். கிருஷ்ணகிரி சுற்றுவட்டார பகுதிகளுக்கு, மின்வாரிய அலுவலக வளாகத்திற்குள் தனித்தனியாக பிரிவு அலுவலகம் இருப்பது போல், தொழிற்பேட்டை பிரிவுக்காக உதவி பொறியாளர் அலுவலகம், 10 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்டு திறக்கப்பட்டுள்ளது. வேலைப்பளுவை பிரித்தளிக்கும் வகையிலும், பணிகளை விரைந்து முடிக்கும் வகையிலும் அமையும் என மின்வாரிய அதிகாரிகள் கூறினர்.கிருஷ்ணகிரி செயற்பொறியாளர்கள் ஜெகநாதன், பவுன்ராஜ், உதவி செயற்பொறியாளர் சிதம்பரம், உதவி பொறியாளர் பிரேம்குமார் உள்ளிட்ட மின்வாரிய அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.