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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ மாநகராட்சியில் டெங்கு ஒழிப்பு பணி கமிஷனர் முகம்மது ஷபீர் ஆலம் தகவல்

மாநகராட்சியில் டெங்கு ஒழிப்பு பணி கமிஷனர் முகம்மது ஷபீர் ஆலம் தகவல்

மாநகராட்சியில் டெங்கு ஒழிப்பு பணி கமிஷனர் முகம்மது ஷபீர் ஆலம் தகவல்

ADDED : ஆக 09, 2026 03:02 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 03:02 AM

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ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் மாநகராட்சி கமிஷனர் முகம்மது ஷபீர் ஆலம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: ஓசூர் மாநகராட்சியில் உள்ள அனைத்து வார்டுகளிலும், கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் மூலம், டெங்கு தடுப்பு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு வருகின்-றன.

வீடுகள் மற்றும் வீட்டை சுற்றியுள்ள தேவையற்ற டயர்கள், தேங்காய் சிரட்டைகள், காலி பாட்டில்கள், பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் போன்றவற்றை அகற்றவும், தண்ணீர் சேகரிக்கும் பேரல்கள் மற்றும் வீட்டின் மேல்நிலை தொட்டிகள், பொது இடங்களில் உள்ள தண்ணீர் சேகரிக்கும் தொட்டிகளில், கொசு புழு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் மூலம், 'அபேட்' மருந்து ஊற்றப்-பட்டு வருகிறது. வாரம் ஒருமுறை சிறப்பு பணிகள் மேற்கொள்-ளப்பட்டு, வீடுகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களில் தேவையற்ற டயர்கள் மற்றும் பொருட்கள் அப்புறப்படுத்தப்படுகிறது.மாநகராட்சி எல்லைக்கு உட்பட்ட மருத்துவமனைகளில், காய்ச்சல் குறித்த விபரம் சேகரிக்கப்பட்டு, மருத்துவ முகாம் நடத்-தப்படுகிறது. அனைத்து பகுதிகளிலும் காலை மற்றும் மாலையில், கொசு மருந்து புகை அடிக்கப்படுகிறது. பொது-மக்கள் தங்களது வீடுகளில் தண்ணீர் சேகரிக்கும் தொட்டிகளை மூடி வைக்க வேண்டும். காய்ச்சல் பாதிப்பு இருந்தால், அருகி-லுள்ள அரசு மருத்துவமனைகளை அணுகி உரிய சிகிச்சை பெற வேண்டும்.

இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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