/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/இன்ஸ்., மிரட்டலால் விஷம் குடித்த பெண்
UPDATED : அக் 30, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 29, 2026 11:11 PM
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ஓசூர்: தர்மபுரி மாவட்டம், பனந்தோப்பை சேர்ந்த சின்னதுரை, 37. வீட்டில், ஓசூரை சேர்ந்த ஹோட்டல் மேனேஜர் மதன், 30, வாடகைக்கு குடி வந்தார். வீட்டில் டைல்ஸ் மற்றும் தரையை அவர் சேதப்படுத்தியதாக தெரிகிறது.
இதில் ஏற்பட்ட தகராறில் மதன் புகாரில், ஓசூர் சிப்காட் இன்ஸ்பெக்டர் இளவரசன், சின்னதுரை, அவரது மனைவி சாலாவை ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து, தரக்குறைவாக திட்டி, சாலாவின் தாலி சங்கிலி, சின்னதுரையின் அரைஞாண் கயிறு உள்ளிட்டவற்றை கழற்றி விட்டு, ஸ்டேஷனில் உட்கார வைத்துள்ளார்.
மனமுடைந்த சாலா, சாணிப்பவுடரை குடித்து, தற்கொலைக்கு முயன்று, கிருஷ்ணகிரி ஜி.ஹெச்.,சில் சிகிச்சை பெறுகிறார். இன்ஸ்பெக்டர் இளவரசன் மீது சின்னதுரை புகார் அளித்தும், போலீசார் வழக்கு பதியவில்லை.