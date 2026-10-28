புதிய வணிக உரிமம் பெற அறிவுறுத்தல்

ADDED : அக் 28, 2026 05:56 AM
ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட் டம், ஓசூர் மாநகராட்சி கமிஷனர் முகம்மது ஷபீர் ஆலம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
ஓசூர் மாநகராட்சி எல்லை பகுதிகளில் செயல்படும் கடைகள், உணவகங்கள், பேக்கரிகள், டீக்கடைகள், மளிகை கடைகள், மருந்தகங்கள், தொழிற்சாலைகள், தனியார் நிறுவனங்கள், சேவை நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற வணிக நிறுவனங்கள் அனைத்தும், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் விதிமுறைகளின்படி, வணிக உரிமம் பெறுவது கட்டாயம். வணிக உரிமம் பெறுவதன் மூலம், பொதுமக்களின் சுகாதாரம், பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படுவதுடன், சட்டப்பூர்வமான முறையில் வணிகத்தை நடத்தவும் வழிவகுக்கிறது.புதிதாக தொழில் துவங்குபவர்கள், முன்னதாக உரிமத்திற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அதேபோல், ஏற்கனவே வணிக உரிமம் பெற்றுள்ள நிறுவன உரிமையாளர்கள், உரிமம் காலாவதியாகும் முன்பே, புதுப்பித்து கொள்ள வேண்டும். காலதாமதம் ஏற்பட்டால், நடைமுறையில் உள்ள விதிகளின்படி, அபராதம் மற்றும் பிற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். வணிக உரிமத்திற்கான புதிய விண்ணப்பங்கள் மற்றும் புதுப்பித்தல் விண்ணப்பங்களை, ஓசூர் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நேரடியாக சமர்ப்பிக்கலாம்.
மேலும், அரசின் இணையதளத்தின் வாயிலாகவும் விண்ணப்பித்து, கட்டணத்தை இணையவழியில் செலுத்தும் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பிக்கும் போது, ஆதார் அட்டை, சொத்து வரி ரசீது அல்லது வாடகை ஒப்பந்தம், முகவரி சான்று, தொழில் தொடர்பான விபரங்கள் மற்றும் தேவையான பிற ஆவணங்களை இணைக்க வேண்டும். விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு, விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டதாக இருந்தால், வணிக உரிமம் வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.