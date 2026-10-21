குப்பையில்லா கிருஷ்ணகிரி நகராட்சி விதிகளை பின்பற்ற அறிவுறுத்தல்
குப்பையில்லா கிருஷ்ணகிரி நகராட்சி விதிகளை பின்பற்ற அறிவுறுத்தல்
ADDED : அக் 15, 2026 02:55 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி நகராட்சியை குப்பை இல்லா நகரமாக மாற்ற வரும், 31ல் அமலுக்கு வரும் விதிகளை பின்பற்ற, கிருஷ்ணகிரி நகராட்சி கமிஷனர் சேகர் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து, அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
கிருஷ்ணகிரி நகராட்சி யின், 33 வார்டுகளில், 223 தெருக்கள் உள்-ளன. இதில், 85,000-க்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர். தினசரி, 24 டன் திடக்கழிவுகள் சேகரிக்கப்படுகிறது. தேசிய பசுமை தீர்ப்-பாயம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுப்படி, நகர பகுதியில் எங்கும் குப்பை கொட்டி வைக்கும் இடம், குப்பை கிடங்கு இருக்கக்கூடாது. இதையடுத்து வரும், 31 முதல் கிருஷ்ணகிரி நக-ராட்சி, 'குப்பை இல்லா நகர்' மற்றும் 'குப்பை கொட்டும் இடம் இல்லாத நகரமாக' செயல்பட உள்ளது. இதற்கு பொது-மக்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும்.
அதன்படி வீடுகளில் சேகரமாகும் குப்பையில் சமையல், காய்கறி பழக்கழிவு களை பச்சை நிற தொட்டியிலும், பிளாஸ்டிக், காகிதம், துணி உள்ளிட்ட உலர்
கழிவுகளை நீல நிற தொட்டியிலும், டயாபர், நாப்கின் போன்ற சுகாதார கழிவுகளை சிவப்பு நிற தொட்டியிலும், பெயின்ட், மருந்து, பழைய பேட்டரி உள்ளிட்ட சிறப்பு கவன கழிவுகளை கருப்பு நிற தொட்டி என குப்பைகள் மற்றும் கழிவுகளை நான்கு வகைகளாக பிரித்து குப்பை சேகரிப்போரிடம் அந்தந்த குப்-பையை வழங்க வேண்டும். குப்பைகளை தரம் பிரிக்காமல் வழங்கக்கூடாது.
கிருஷ்ணகிரி நகராட்சிக்கு, பொதுமக்கள் அனைவரும் முழு ஒத்-துழைப்பு நல்கி, திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம் நமது நக-ரத்தில் சிறப்பாக செயல்பட ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும். தவறும் பட்சத்தில் அபராதம் மற்றும் மேல்நடவடிக்கை எடுக்கப்-படும். இவ்வாறு அவர்
தெரிவித்துள்ளார்.