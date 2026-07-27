'நடுகற்கள் பேசும் ரகசியங்கள்' சொற்பொழிவில் பங்கேற்க அழைப்பு
'நடுகற்கள் பேசும் ரகசியங்கள்' சொற்பொழிவில் பங்கேற்க அழைப்பு
ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:05 AM
கிருஷ்ணகிரி: 'நடுகற்கள் பேசும் ரகசியங்கள்' என்ற தலைப்பில் நடக்கும் சொற்பொழிவில் அனைவரும் பங்கேற்கலாம் என, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட அரசு அருங்காட்சியக காப்பாட்சியர் சிவக்குமார் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
இது குறித்து, அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: மாவட்ட அரசு அருங்காட்சியகம், பள்ளி கல்வித்துறை மற்றும் கிருஷ்ணகிரி வர-லாற்று ஆய்வு மற்றும் ஆவணப்படுத்தும் சங்கம் இணைந்து, மாவட்ட கலெக்டர் தலைமையில், கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட காலமும் வரலாறும் என்ற தொடர் காலாண்டு நிகழ்ச்சிகள், அருங்காட்சியக வளாகத்தில் நடந்து வருகின்றன.
அதன்படி, நாளை மறுநாள் (ஜூலை 29) மாலை, 5:00 மணி முதல், 6:00 மணி வரை, 'நடுகற்கள் பேசும் ரகசியங்கள்' என்ற தலைப்பில், தமிழ்நாடு தொன்மை இயல் ஆய்வு நிறுவன செயலர் கோவிந்தராஜ் சொற்பொழிவாற்ற உள்ளார். எனவே, வர-லாற்று ஆய்வாளர்கள், ஆய்வு மாணவர்கள், கல்லுாரி மாணவ, மாணவியர் மற்றும் பொதுமக்கள் பங்கேற்று, இம்மாவட்டத்தின் வரலாறு குறித்து கேட்டறியலாம்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.