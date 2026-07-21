இந்திய அஞ்சல் துறையின் சர்வதேச அஞ்சல் சேவையை பயன்படுத்த அழைப்பு
இந்திய அஞ்சல் துறையின் சர்வதேச அஞ்சல் சேவையை பயன்படுத்த அழைப்பு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:11 AM
கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரி அஞ்சல் கோட்ட கண்காணிப்பாளர் பார்த்தீபன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
இந்திய அஞ்சல் துறை, உலகின் பல்வேறு நாடுக-ளுக்கு குறைந்த கட்டணத்தில் பாதுகாப்பான, விரைவான மற்றும் நம்பகமான சர்வதேச அஞ்சல் சேவையை வழங்கி வருகிறது. கிருஷ்-ணகிரி அஞ்சல் கோட்டத்திற்குட்பட்ட பொது-மக்கள், மாணவர்கள், தொழில் நிறுவனங்கள், ஏற்றுமதியாளர்கள் மற்றும் இணையவழி விற்ப-னையாளர்கள், தங்களது ஆவணங்கள் மற்றும் பொருட்களை வெளிநாடுகளுக்கு எளிதாக அனுப்பும் வசதியை இந்திய அஞ்சல் துறை வழங்கி வருகிறது. இந்திய அஞ்சல் துறை மூலம், சர்வதேச விமான பார்சல் அதிகபட்சம், 20 கிலோ வரை முன்பதிவு செய்யலாம். 219 நாடுகளுக்கு சேவை வழங்கப்ப-டுகிறது. சர்வதேச ஸ்பீடு போஸ்ட் மூலம், அதிக-பட்சம், 35 கிலோ வரை (இலக்கு நாட்டின் விதி-முறைகளுக்கு உட்பட்டு) அனுப்பும் வசதி உள்-ளது. 106 நாடுகளுக்கு இச்சேவை வழங்கப்படுகி-றது.
சர்வதேச பதிவு அஞ்சல் மூலம், அதிகபட்சம், 2 கிலோ வரை ஆவணங்கள் மற்றும் அனுமதிக்கப்-பட்ட பொருட்களை அனுப்பலாம். 219 நாடுக-ளுக்கு இச்சேவை வழங்கப்படுகிறது. சர்வதேச டிராக்டு பாக்கெட் சேவை மூலம் அதிகபட்சமாக, 5 கிலோ வரை இலகுரக வணிக பொருட்கள் மற்றும் பரிசு பொருட்களை மலிவு கட்டணத்தில் அனுப்பலாம். 85 நாடுகளுக்கு சேவை வழங்கப்
படுகிறது.
வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் உறவினர்களுக்கு கல்வி சான்றிதழ்கள் சட்ட ஆவணங்கள், பரிசு பொருட்கள் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட வணிக பொருட்களை பாதுகாப்பாகவும்,
கண்காணிப்பு வசதியுடனும் அனுப்ப இந்திய அஞ்சல் துறையின் சர்வதேச அஞ்சல் சேவை-களை பொதுமக்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.
எனவே, பொதுமக்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணகிரி தலைமை அஞ்சலகம், வணிக அஞ்சல் மையம், ஓசூர் மற்றும் கிருஷ்ணகிரி அஞ்சல் கோட்-டத்தின், 38 துணை அஞ்சலகங்கள் மூலம் சர்வ-தேச அஞ்சல் சேவைகளை பயன்படுத்தி கொள்-ளலாம். இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.