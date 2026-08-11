இஸ்கான் அமைப்பு சார்பில் ஜெகந்நாதர் ரத யாத்திரை

ADDED : ஜூலை 24, 2026 02:09 AM
கிருஷ்ணகிரி: ஒடிசா மாநிலம் பூரியில் உள்ள ஜெகந்நாதர் கோவிலில் ஆண்டு-தோறும் ரத யாத்திரை திருவிழா நடப்பது வழக்கம். ஒன்பது நாள் திருவிழாவில், கிருஷ்ணர், பலராமர், சுபத்ரா மூவரும் பிருந்தாவ-னத்தில் இருந்து மதுராவுக்கு ரதத்தில் போனதை நினைவுப-டுத்தும் விழாவாகும். ஜெகந்நாதர், கிருஷ்ணரின் ஒரு அவதாரம். ரத யாத்திரையின் போது, ஜாதி, மதம், உயர்வு, தாழ்வு எதுவும் இன்றி, அரசர் முதல் ஆண்டி வரை சாலையில் இறங்கி ரதத்தை இழுப்பது வழக்கம். இந்த ரதத்தை இழுப்பது மிகப்பெரிய புண்-ணியம் என்று நம்பப்படுகிறது.
அதன்படி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், அகில உலக இஸ்கான் அமைப்பு சார்பில் கடந்த, 15ல், ஓசூரில் துவங்கிய ஜெகந்நாதர் ரத யாத்திரை, மாலுார், கெலமங்கலம், தேன்கனிக்கோட்டை, கர்-நாடகா மாநிலம் முல்பாகல், தர்மபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு ஆகிய பகுதிகளுக்கு சென்று நேற்று முன்தினம், கிருஷ்ணகிரி புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகில் வந்தது. அங்கு சிறப்பு பூஜை செய்து, இஸ்கான் மாவட்ட தலைவர் ஸ்ரீனிவாசா ஸ்யாம் பிரபு தலைமையில், ஏராளமான பக்தர்கள் தேரின் வடம் பிடித்து இழுத்துச் சென்றனர். நகரின் முக்கிய பகுதி-களுக்கு சென்று கிருஷ்ணகிரி மீனாட்சி மஹால் அருகே ரத யாத்-திரை நிறைவடைந்தது. நேற்று கிருஷ்ணகிரியில் இருந்து புறப்-பட்ட ரதம், இன்று (ஜூலை 24) தர்மபுரி சென்று நாளை அரூரில் நிறைவடைகிறது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை, கிருஷ்ணகிரி இஸ்கான் கிளை மேலாளர் சுயம்
நித்தாய் செய்திருந்தார்.