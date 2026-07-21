ஜே.சி.பி., பொக்லைன் வாகனங்கள் 3 நாட்கள் அடையாள வேலை நிறுத்தம்
ஜே.சி.பி., பொக்லைன் வாகனங்கள் 3 நாட்கள் அடையாள வேலை நிறுத்தம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:13 AM
கிருஷ்ணகிரி; ஜே.சி.பி., மற்றும் பொக்லைன் வாகனங்களின் வாடகை உயர்வை அறிவிக்கும் வகையில், 3 நாட்கள் அடையாள வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடு-பட்டுள்ளனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், வேப்பனஹள்ளி ஒன்-றியத்திற்கு உட்பட்ட பொக்லைன் உரிமையா-ளர்கள் நல சங்கம் சார்பில், நேற்று முதல் மூன்று நாட்கள் அடையாள வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடு-பட்டுள்ளனர். சங்க தலைவர் சீனிவாசன் தலை-மையில், வேப்பனஹள்ளி பகுதியில் உள்ள, 70-க்கும் மேற்பட்ட ஜே.சி.பி., மற்றும் பொக்லைன் வாகனங்களை நிறுத்தி அடையாள வேலை நிறுத்தம் மேற்கொண்டுள்ளனர். வேலை நிறுத்தத்தில், டீசல், இன்சூரன்ஸ், சாலை வரி, புதிய வாகனங்கள் மற்றும் உதிரி பாகங்களின் விலை உயர்வு காரணமாக, இனி-வரும் காலங்களில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு, 1,200 ரூபாய் வாடகையிலிருந்து, 1,400 ரூபாய் வாடகை வசூலிக்கப்படும் என வாடகை உயர்வை அறிவித்துள்ளனர். இந்த ஜே.சி.பி., வாடகை கட்டண உயர்வுக்கு வாடிக்கையாளர்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு பொக்லைன் உரிமை-யாளர் நலச் சங்கம் சார்பில் கேட்டு கொள்ளப்பட்-டுள்ளது.