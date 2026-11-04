தொழிலாளி வீட்டில் நகை, பணம் திருட்டு

UPDATED : நவ 03, 2026 07:47 AM
ADDED : நவ 03, 2026 06:46 AM
பாகலுார்; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் அடுத்த பாகலுார் அருகே கொத்தப்பள்ளியை சேர்ந்தவர் ருத்ரப்பா, 62, கூலித்தொழிலாளி. இவர் கடந்த, 31ம் தேதி மதியம், 3:30 மணிக்கு வீட்டை பூட்டி விட்டு, உறவினர் வீட்டு திருமண நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க பேரிகை பகுதிக்கு சென்று விட்டார்.
அடுத்த நாள் காலை வந்து பார்த்த போது, வீட்டின் பின்புற ஜன்னல் கம்பிகள் உடைக்கப்பட்டிருந்தது. அதிர்ச்சியடைந்த ருத்ரப்பா, பீரோ இருந்த அறைக்கு சென்று பார்த்த போது, 2 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள, 2 பவுன் நகை மற்றும் 4 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள, 2 கிலோ வெள்ளி பொருட்கள், 45,000 ரொக்கம் திருட்டு போயிருந்தது.இது தொடர்பாக, பாகலுார் போலீசில் நேற்று முன்தினம் ருத்ரப்பா புகார் செய்தார். கைரேகை நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு, வீட்டில் ஆங்காங்கு இருந்த, 6 விதமான கைரேகைகள் கண்டறியப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட்டன. அதை ஒப்பிட்டு பார்த்து, மர்ம நபர்களை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.