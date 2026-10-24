கிருஷ்ணகிரியில் கம்பன் விழா

ADDED : அக் 12, 2026 02:17 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரியில், 11ம் ஆண்டு கம்பன் விழா நடந்தது.
இதில், நாட்டுப்புறக்கலை நிகழ்ச்சிகள், பட்டிமன்றம், பாட்டுப்போட்டி, பேச்சுப்போட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகள் நடந்தது. கம்பன் கழக நிறுவனர் ரவீந்தர் தலைமை வகித்தார். செயலாளர்கள் பன்னீர்செல்வம், அருள், பொதுச்செயலாளர் முருகேசன், பொருளாளர் ஸ்ரீரங்கன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். கலெக்டர் தினேஷ்குமார், த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., முகுந்தன் ஆகியோர், குத்துவிளக்கேற்றி விழாவை துவக்கி வைத்து, அரசு மற்றும் தனியார் துறைகளில் சிறந்து விளங்கியவர்களுக்கு கருமலை வள்ளலார், கல்வியாளர், மருத்துவ செம்மல், சொல்லின் செல்வர், சேவை செம்மல், கருமலை செம்மல், சேவை மங்கை விருது என, பல்வேறு விருதுகளை வழங்கினர்.அரசு பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கு இடையே நடந்த பல்வேறு கலைப்போட்டிகளில் முதலிடம் பிடித்தவர்களுக்கு சான்றிதழ் மற்றும் நினைவு பரிசுகளை, மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் வழங்கி பேசுகையில், ''கம்பன் வீட்டு கட்டுத்தறியும் கவிபாடும் என்பது போல், வடமொழியில் உள்ள வால்மீகி ராமாயணத்தை, தமிழ் மண்ணுக்கும், தமிழ் பண்பாட்டுக்கும் ஏற்ப மறுபடைப்பு செய்து, தமிழுக்கு புதிய உவமைகள், சொல் நயம், கற்பனை வளத்தை ஏற்படுத்தி அழகு பார்த்தவர் கம்பர். 600 ஆண்டுகள் கடந்த பின்பும், கம்பராமாயண பாடல்கள், பட்டிமன்றம், சொற்பொழிவுகளில் பேசப்படுவதால், பழந்தமிழ் இன்றும் உயிரோடு உள்ளது. கம்பன் இல்லை என்றால், தமிழ் கவிதைக்கு அரசனே இல்லை என்று கூறும் அளவிற்கு, தமிழ் மரபுடன் கலந்த தமிழ் மொழியானது, வடமொழிக்கு சளைத்ததல்ல என, நிரூபித்து காட்டியவர் கம்பன்,'' என்றார்.