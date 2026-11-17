கந்தசஷ்டி திருவிழா முருகன் கோவில்களில் சூரசம்ஹாரம்
கந்தசஷ்டி திருவிழா முருகன் கோவில்களில் சூரசம்ஹாரம்
UPDATED : நவ 16, 2026 04:14 AM
ADDED : நவ 16, 2026 03:30 AM
கிருஷ்ணகிரி: முருகன் கோவில்களில் நேற்று முருகன், சூரனை சம்ஹாரம் செய்யும், சூரசம்ஹாரம் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
கிருஷ்ணகிரி பழையபேட்டை அங்காளபரமேஸ்வரி அம்மன் கோவிலில், நேற்று மாலை, 6:00 மணிக்கு, சுப்பிரமணிய சுவாமி சூரனை சம்ஹாரம் செய்யும் சூரசம்ஹார நிகழ்வு நடந்தது. பக்தர்கள் 'அரோகரா' கோஷம் முழங்க வழிபட்டனர். இன்று மாலை, 6:00 மணிக்கு, சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு திருக்கல்யாணம் நடக்கிறது. இதே போல், கிருஷ்ணகிரி புதிய வீட்டுவசதி வாரியம் பகுதி-2ல் அமைந்துள்ள, வள்ளி தெய்வானை உடனுறை சுப்பிரமணியர் சுவாமி கோவில் மற்றும் காவேரிப்பட்டணம் பன்னீர்செல்வம் தெருவிலுள்ள சவுந்தர்ய நாயகி சமேத சுகவனேஸ்வரர் கோவிலில் உள்ள வள்ளி, தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில், 3ம் ஆண்டு கந்தசஷ்டி விழாவையொட்டி நேற்று முருகன், சூரனை சம்ஹாரம் செய்யும் நிகழ்ச்சியும், இன்று முருகன் திருக்கல்யாணமும் நடக்கிறது. இதேபோல், மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள முருகன் கோவிலில் நேற்று சூரசம்ஹாரம் நடந்தது.
* ஓசூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் சாலையில் உள்ள வேல்முருகன் கோவிலில், கந்த சஷ்டி விழாவையொட்டி பல்வேறு வாசனை திரவியங்களால் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், தங்க கவச அலங்காரம் நடந்தது. மாலை, 4:00 மணிக்கு மேல், சூரசம்ஹாரம் நடந்தது.
ஓசூர் கிருஷ்ணா நகரிலுள்ள வரசித்தி விநாயகர், துர்க்கை அம்மன் கோவிலில், மஹா கந்தசஷ்டியை முன்னிட்டு, காலை, 8:30 மணிக்கு, பெண் பக்தர்கள் பால்குடம் ஏந்தி ஊர்வலமாக கோவிலுக்கு வந்தனர்.
ஓசூர் பிருந்தாவன் நகர் வள்ளி, தெய்வானை சமேத முருகன் கோவிலில், நேற்று மாலை, 6:00 மணிக்கு சூரசம்ஹாரம், இரவு, 7:30 மணிக்கு சாந்தி அபிஷேகம் நடந்தன.