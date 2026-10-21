23 குழந்தைகளுக்கு கன்யா பூஜை

ADDED : அக் 21, 2026 05:01 AM
ஓசூர்:கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டம், ஓசூர் நியூ ஏ.எஸ்.டி.சி., ஹட்கோ, 100 அடி சாலையில், ஸ்ரீதேவி,
பூதேவி சமேத லட்சுமி நாராயணர், பாலமணிகண்டன் கோவில் உள்ளது. இங்கு,
உலக நன்மை வேண்டியும், ஹிந்து சம்பிரதாயங்களை அடுத்த தலைமுறை
தெரிந்து கொள்ளும் வகையிலும், ஆண்டுதோறும் விஜயதசமி நாளில், 4
முதல், 13 வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு, தமிழ்நாடு பிராமணர்
சங்க ஓசூர் கிளை தாம்ப்ராஸ் சார்பில், கன்யா பூஜை நடத்தப்படும்.
அதன்படி,
3ம் ஆண்டு கன்யா பூஜை நடந்தது. இதில், 23 குழந்தைகளை
அம்பிகையாக பாவித்து நலங்கிட்டு, வஸ்திரம் மற்றும் அலங்கார
பொருட்கள், பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட்டு, கன்யா பூஜை நடத்தப்பட்டது.
ஏற்பாடுகளை, தமிழ்நாடு பிராமணர் சங்க மாவட்ட தலைவர் சுதா நாகராஜன்,
மகளிரணி செயலாளர் ரோகிணி கணேஷ், செயலாளர் சீனிவாசன்,
துணைத்தலைவர்கள் சுவாமிநாதன், கிருஷ்ணசாமி, இணை செயலாளர்கள்
ராமன், சுவாமிநாதன், சங்கர், அமைப்பு செயலாளர் கணேஷ், இளைஞரணி
செயலாளர் சீனிவாசமூர்த்தி உட்பட பலர் செய்திருந்தனர்.