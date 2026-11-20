24ல் கார்த்திகை தீபத்திருநாள் வழிபாடு அகல் விளக்கு தயாரிக்கும் பணி மந்தம்
24ல் கார்த்திகை தீபத்திருநாள் வழிபாடு அகல் விளக்கு தயாரிக்கும் பணி மந்தம்
ADDED : நவ 20, 2026 01:34 AM
கிருஷ்ணகிரி: கார்த்திகை மாதத்தில் வரும், திருக்கார்த்திகை தீபத்திருநாளன்று வீடுகள்தோறும் அகல் விளக்கு ஏற்றுவது தமிழர்களின் பாரம்பரியமாக உள்ளது.
அந்நாளில் வீட்டு வாசல், முற்றம், மாடம், கோவில்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் அகல் விளக்கு ஏற்றி, இறைவனை மக்கள் வழிபடுவது வழக்கம். அதன்படி கார்த்திகை தீபத்திருநாள் வரும், 24ம் தேதி, கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், கிருஷ்ணகிரியில் அகல் விளக்கு தயாரிக்கும் பணி மந்தமாக உள்ளது. கிருஷ்ணகிரி பழையபேட்டை திருநீலகண்டர் தெருவில் கடந்த, 10 ஆண்டுகளுக்கு முன், 100க்கும் மேற்பட்டோர் அகல் விளக்குகளை தயாரித்து வந்தனர். தற்போது அச்சு இயந்திரத்தின் மூலம், அகல் விளக்குகள் தயாரிப்பது அதிகரித்துள்ளதால், களிமண் அகல் விளக்கு தயாரிக்கும் பணி மந்தமடைந்துள்ளது.
இது குறித்து, அகல் விளக்கு தயாரிக்கும் தண்டபாணி கூறியதாவது: ஆயிரம் விளக்குகள் கொண்ட ஒரு மூட்டை, 1,500 முதல், 1,800 ரூபாய் வரை விற்ற நிலையில், தற்போது, ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் குறைவாக கொடுத்தாலும், வாங்க ஆளில்லை. கடந்த, 10 ஆண்டுகளுக்கு முன், 25 மூட்டை அகல் விளக்குகள் விற்ற நிலையில், தற்போது ஒரு மூட்டை மட்டுமே விற்பனையாகிறது. காரணம், இயந்திரத்தால் அச்சு வார்த்து, வர்ணம் பூசப்பட்ட அகல் விளக்குகளை பொதுமக்கள் அதிகம் விரும்பி வாங்குவதால், களிமண் கொண்டு, கையால் செய்யும் அகல் விளக்குகளின் விற்பனை, 90 சதவீதம் சரிந்துள்ளது. இதனால், மண்பாண்ட தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. எனவே, மண்பாண்ட தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை காக்க, தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.