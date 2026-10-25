உயிருக்கு போராடிய பச்சிளம் ஆண் குழந்தை உயிரை காப்பாற்றிய காவேரி மருத்துவமனை
உயிருக்கு போராடிய பச்சிளம் ஆண் குழந்தை உயிரை காப்பாற்றிய காவேரி மருத்துவமனை
UPDATED : அக் 24, 2026 04:47 AM
ADDED : அக் 24, 2026 04:16 AM
ஓசூர்; தர்மபுரி தனியார் மருத்துவமனையில் சமீ-பத்தில், குறை பிரசவத்தில், 2.8 கிலோ எடை-யுடன், அறுவை சிகிச்சை மூலம் ஆண் குழந்தை பிறந்தது. சிறிது நேரத்தில் மூச்சுத்திணறல் ஏற்-பட்டதால், மற்றொரு தனியார் மருத்துவம-னைக்கு குழந்தை மாற்றப்பட்டது. அங்கு நடந்த பரிசோதனையில், ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் சிண்ட்ரோம் பாதிப்பு இருப்பது தெரிந்தது. அதனால், செயற்கை சுவாச கருவி மற்றும் நுரை-யீரலை விரிவடைய செய்யும், சர்பேக்டன்ட் மருந்து சிகிச்சையை துவக்கினர்.
ஆனாலும், குழந்தை உடல்நிலை மோசமானது. எக்ஸ்ரே பரிசோதனையில், குழந்தையின் வலது நுரையீரலில் காற்று கசிந்து, இடது நுரையீரல் சுருங்கியது கண்டறியப்பட்டது. மார்பு பகுதியில் குழாய் பொருத்தப்பட்டு, தேங்கிய காற்று வெளி-யேற்றப்பட்டது. இருந்தாலும் அடுத்த, 20 மணி நேரத்தில், மீண்டும் குழந்தைக்கு காற்று கசிவு ஏற்பட்டது.அதனால், நவீன வசதி கொண்ட நடமாடும் இன்-குபேட்டர் மூலம், தர்மபுரியிலிருந்து ஓசூர் காவேரி மருத்துவமனைக்கு குழந்தை வரவ-ழைக்கப்பட்டு, தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனும-திக்கப்பட்டது. காவேரி மருத்துவமனை மருத்-துவ குழுவினர், ஹைப்ரீக்வென்சி ஆசிலேட்டரி வென்டிலேஷன் என்ற, அதிநவீன சுவாச கருவி சிகிச்சையை பயன்படுத்தி, வலது நுரையீரலுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாமல், சுருங்கியிருந்த இடது நுரையீரலை வெற்றிகரமாக விரிவடைய செய்தனர். மருத்துவ கண்காணிப்புக்கு பின், குழந்தை பூரணமாக குணமடைந்தது.