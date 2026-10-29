வடமாநில தொழிலாளர்களை கத்தியால் குத்தியவருக்கு வலை

UPDATED : அக் 29, 2026 05:43 AM
ADDED : அக் 29, 2026 04:25 AM
கிருஷ்ணகிரி: பீஹார் மாநிலம் மியோகான் பகுதியை சேர்ந்தவர் மிக்கா மேகதுா, 32. போச்சம்பள்ளி அடுத்த வட மலம்பட்டியில் தங்கி, போச்சம்பள்ளி சிப்காட்டிலுள்ள ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார். இவருடன் அதே மாநிலத்தை சேர்ந்த, 10க்கும் மேற்பட்டோரும், வாடகைக்கு வீடு எடுத்து தங்கி உள்ளனர்.
கடந்த, 25ல் அனைவரும் வீட்டில் அமர்ந்து மது அருந்தி உள்ளனர். அப்போது இவர்களுக்குள் தகராறு ஏற்பட்டு, மிக்கா மேகதுாவையும், அவருக்கு ஆதரவாக பேசியவர் களையும் கத்தியால் குத்தி தாக்கினர். இதில், தீபக்குமார், 18, ரிபக்குமார், 28, ரன்தீர்குமார், 22, பாபி டியோல், 19 ஆகியோர் படுகாயமடைந்த நிலையில், சேலம் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
மிக்கா மேகதுா புகார் படி அவர்களை தாக்கிய, சக தொழிலாளியான ஸ்ரோவன் குமார், 24, என்பவரை போச்சம்பள்ளி போலீசார் தேடி
வருகின்றனர்.