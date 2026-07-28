கிருஷ்ணகிரி விளையாட்டு வீரர்கள் 'பத்ம விருது' பெற விண்ணப்பிக்கலாம்
கிருஷ்ணகிரி விளையாட்டு வீரர்கள் 'பத்ம விருது' பெற விண்ணப்பிக்கலாம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:59 AM
கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், விளையாட்டுத்-துறை சார்ந்தவர்கள், 'பத்ம விருது' பெற இணை-யதளம் மூலம் வரும், 31க்குள் விண்ணப்பிக்-கலாம்.
இதுகுறித்து, மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: 2027-ம் ஆண்டு குடி-யரசு தினத்தை முன்னிட்டு, சிறப்பு மிக்க பணி-களை அங்கீகரிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டு, கலை, இலக்கியம் மற்றும் கல்வி, விளையாட்டு, மருத்துவம், சமூக பணி, அறிவியல் மற்றும் பொறியியல், பொது விவகாரங்கள், குடிமை பணிகள், வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் போன்ற அனைத்து துறைகளிலும், பிரிவுகளிலும் சிறந்த மற்றும் விதிவிலக்கான சாதனைகள், சேவைக்-காக பத்ம விருதுகள் வழங்கப்படுகிறது.இனம், தொழில், பதவி அல்லது பாலினம் என்ற வேறுபாடின்றி அனைவரும், இந்த விருதுக-ளுக்கு தகுதியானவர்கள். இதனடிப்படையில் விளையாட்டுத்துறை சார்ந்தவர்கள் விண்ணப்-பிக்கலாம். பத்ம விருது நாட்டின், 2வது உயரிய குடிமக்கள் விருது என்பதால், விண்ணப்பிக்கக்-கூடிய நபர் தம் துறையில் இதற்கு முன்னர் ஏதேனும் தேசிய விருதோ அல்லது மாநில விருதோ பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
மருத்துவர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகளை தவிர, பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணிபுரிபவர்கள் உட்பட மற்ற அரசு ஊழியர்கள், பத்ம விருதுக்கு தகுதி பெறமாட்டார்கள். பத்ம விருதுகளுக்கு விண்ணப்பம் செய்ய விரும்பும் நபர்கள், https://awards.gov.in என்ற ராஷ்ட்ரிய புரஸ்கார் இணைய
தளத்தில் வரும், 31-க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம். இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்துள்ளார்.