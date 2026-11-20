/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/மூதாட்டி கொலையில் சிக்கியவருக்கு 'குண்டாஸ்'
ADDED : நவ 20, 2026 01:32 AM
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கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், போச்சம்பள்ளி அடுத்த தர்மதோப்பு பகுதியை சேர்ந்தவர் சாமுண்டீஸ்வரி, 70. வீட்டில் தனியாக வசித்து வந்த இவர்,
கடந்த மாதம் 30ல், உடலில் பலத்த ரத்த காயங்களுடன் மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தார். பாரூர் போலீசார் அதே பகுதியை சேர்ந்த சூர்யகுமார், 30 என்பவரை கைது செய்தனர். இவரை, குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்ய, மாவட்ட எஸ்.பி., அனிதா பரிந்துரை படி, மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் உத்தரவிட்டார். இதற்கான நகலை, சேலம் சிறையிலுள்ள சூர்யகுமாரிடம், பாரூர் போலீசார் நேற்று வழங்கினர்.