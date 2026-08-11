/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ மொபட் - பைக் மோதல் கூலித்தொழிலாளி பலி
ADDED : ஜூலை 24, 2026 02:10 AM
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ஊத்தங்கரை: சிங்காரப்பேட்டை, அம்பேத்கர் நகரை சேர்ந்தவர் மூர்த்தி, 45, கூலித்தொழிலாளி. இவர், கடந்த, 21ம் தேதி இரவில், தன் நண்பர் தண்டபானி என்பவருடன், டி.வி.எஸ்., மொபட்டில் சென்றுள்ளார்.
இரவு, 7:30 மணியளவில், ஆரான்குட்டை அருகே புலியனுார் - சிங்காரப்பேட்டை சாலையில் சென்றபோது, எதிரே வேகமாக வந்த பல்சர் பைக் மோதியதில் பலியானார். அவரது நண்பருக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது. விபத்து குறித்து வழக்குப்-பதிந்த சிங்காரப்பேட்டை போலீசார், பல்சர் பைக்கை ஓட்டி வந்த, சிங்காரப்பேட்டை, அம்பேத்கர் நகரை சேர்ந்த திருநிதி, 20, என்ற வாலிபர் மீது வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.