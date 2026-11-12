/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ பைக் கவிழ்ந்து விபத்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு
ADDED : நவ 12, 2026 01:54 AM
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கிருஷ்ணகிரி: ஊத்தங்கரை அடுத்த பெரியதள்ள
பாடியை சேர்ந்தவர் மாரியப்பன், 43, கூலித்தொழிலாளி.
இவர், கடந்த, 9ல், தன் நண்பரான திருப்பத்துார் மாவட்டம், மட்டாரப்பள்ளியை சேர்ந்த கொடியரசு, 32, என்பவருடன் ஹீரோ ஸ்பிளண்டர் பைக்கில் சென்றார். பைக்கை மாரியப்பன் ஓட்டினார்.
காலை, 10:00 மணியளவில் பெரியதள்ளப்பாடி முனியப்பன் கோவில் அருகே சிங்காரப்பேட்டை - திருப்பத்துார் சாலையில் சென்றபோது, கட்டுப்பாட்டை இழந்த பைக் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.
இதில், பைக்கில் பின்னால் அமர்ந்து சென்ற கொடியரசு படுகாயங்களுடன் ஊத்தங்கரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் உயிரிழந்தார். விபத்து குறித்து, சிங்காரப்பேட்டை போலீசார்
விசாரிக்கின்றனர்.