/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/பைக்குகள் மோதல் தொழிலாளி பலி
ADDED : அக் 22, 2026 01:58 AM
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அஞ்செட்டி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், அஞ்செட்டி முனி நகரை சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணன், 24. கூலித்தொழிலாளி. நேற்று முன்தினம் மாலை, 5:00 மணிக்கு, பஜாஜ் பல்சர் பைக்கில், அஞ்செட்டியிலிருந்து நாட்றாம்பாளையம் நோக்கி சென்றார்.
அத்திமரத்துார் பஸ் ஸ்டாப் அருகே சென்றபோது, ஆரோக்கியபுரம் கிராமத்தை சேர்ந்த விவசாயி முனிராஜ், 37, என்பவர் ஓட்டி வந்த ஹீரோ ஸ்பிளண்டர் பைக்கும், கிருஷ்ணன் சென்ற பைக்கும் நேருக்கு நேர் மோதின. இதில், கிருஷ்ணன் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். படுகாயமடைந்த முனிராஜ், கோவை தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அஞ்செட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.