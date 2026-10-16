தனியார் பஸ்களின் வாழ்வாதாரம் அடியோடு பாதிப்பு

ADDED : அக் 16, 2026 03:18 AM
பஸ் உரிமையாளர்கள் குமுறல்
மகளிருக்கான வெற்றி பயண திட்டத்தால் தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள், கடும் வருவாய் இழப்பை சந்தித்துள்ளதோடு, பஸ் தொழிலே முடங்கும் நிலை உருவாகியுள்ளது. இதற்கு மாற்று வழியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
எஸ்.வி.ஏ., சேகர், செயலாளர், தர்மபுரி மாவட்ட தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள் சங்கம்: தர்மபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள, 160 தனியார் பஸ்களில், 6 பஸ்கள் டவுன் பஸ்களாக இயங்கி வருகிறது. மீதமுள்ள, 154 பஸ்கள் புறநகர் பஸ்களாக உள்ளது. தமிழக அரசின் வெற்றி பயணம் திட்டம், புறநகர் பஸ்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டதால், தனியார் பஸ் உரிமையாளர்களுக்கு கடுமையான பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. முன்பு, 50 பேர் பயணம் செய்த நிலையில் தற்போது, 20 பேர் பயணம் செய்வது மிகப் பெரிய சவாலாக உள்ளது. அரசு பஸ்களுக்கு செல்லும் பயணிகள் ஒரு மணிநேரம் காத்திருந்து செல்கின்றனர். டீசல், பஸ் பராமரிப்பு, டிரைவர்கள் சம்பளம் உள்ளிட்டவற்றை சமாளிக்க முடியாமல் தவித்து வருகிறோம். மேலும், சுங்க சாவடிகளுக்கு மட்டும் மாதம், 20,000 ரூபாய் செலுத்த வேண்டிய நிலை உள்ளது.
எஸ்.செல்வராஜ், சண்முகம் பஸ் சர்வீஸ் உரிமையாளர், தர்மபுரி: தமிழக அரசு அறிவித்த பெண்களுக்கான இலவச பயணத்தால், 50 சதவீதம் கடுமையான இழப்பை முதல் 10 நாளில் சந்தித்துள்ளோம். நாளொன்றுக்கு, 12 டிரிப் ஓட்டிய பஸ்கள் தற்போது, 6 டிரிப் ஓட்டுவது இயலாத காரியமாக உள்ளது. தர்மபுரி மாவட்டத்தில் மட்டும் டிரைவர், கண்டக்டர், மெக்கானிக், ஆட்டோமொபைல்ஸ் உட்பட, 2,000 குடும்பத்தினர், தனியார் பஸ்களை நம்பி உள்ளனர். அவர்களின் வாழ்வாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கொரானா கால பெருந்தொற்று காலத்தில் பஸ்கள் இயக்க முடியாமல் மிகப்பெரிய நஷ்டத்தை சந்தித்தோம். தற்போது பஸ்களை இயக்கியும் நஷ்டத்தை சந்தித்து வருகிறோம்.
என்.முருகன், ஆட்டோ உரிமையாளர், நல்லம்பள்ளி: கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் அரசு, டவுன் பஸ்களில் பெண்களுக்கு இலவச பயணம் என தொடங்கப்பட்ட போதே ஆட்டோ தொழில் முடங்கி விட்டது. தப்பித்தவறி ஒரு சில பயணிகள் வந்து கொண்டிருந்தனர். தற்போது அதுவும் முற்றிலும் முடங்கி விட்டது. நாளொன்றுக்கு, 800 ரூபாய் வரை வருவாய் ஈட்டி வந்தோம். தற்போதைய நிலையில், 200 முதல், 300 ரூபாய் வருவாய்க்கு ஏங்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளோம். கடைக்கோடி கிராமங்களிலும் போக்குவரத்து வசதி குறைவாக உள்ள இடங்களில், 5 கிலோமீட்டருக்கு, 10 ரூபாய் என்ற குறைந்த கட்டணத்திற்கும் பயணிகள் வருவதில்லை. இனிமேல் நகர பகுதிகளை தாண்டி, கிராமங்களில் ஆட்டோ ஓட்ட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
தங்கமுத்து, 48, கே.ஆர்.சி., தனியார் பஸ் உரிமையாளர், கிருஷ்ணகிரி: தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள் நிலையை வெளியில் சொல்ல முடியவில்லை. ஏற்கனவே விடியல் பயணத்தில் நஷ்டமே. இந்நிலை
யில் தற்போது, கையில் இருந்து கூடுதலாக, 500 ரூபாய் செலவாகிறது. தனியார் பஸ்சில் ஏறி அமர்ந்திருக்கும், அரசு வேலைகளில், 1 லட்சம் ரூபாய் ஊதியம் பெறும் பெண்கள் கூட இலவச பஸ் வந்தால் இறங்கி, அரசு பஸ்சிற்கு செல்கின்றனர். எங்கள் தொழிலை பொருத்த வரை 'பெருமைக்கு எருமை மேய்ப்பது', என்று கூறுவர். ஆனால் மாடு மேய்தால் கூட பால், சாணம், உரம், கோமியம் என வருமானம் உண்டு, தனியார் பஸ்களில் தற்போதைய நிலையில்
நஷ்டம் மட்டுமே.
குமார், 32, தனியார் பஸ் டிரைவர்: கடந்த, 10 நாட்களாக பஸ்சில் கூட்டம், 70 சதவீதம் குறைந்துவிட்டது. இலவச பஸ்சுக்காக பெண்கள், 2 மணி நேரம் காத்திருக்கிறார்களே தவிர, தனியார் பஸ்சில் ஏறுவது இல்லை. பஸ் புறப்படும் முன் யாரும் ஏறாதீர்கள் என நாங்கள், பயணிகளை தடுப்போம். இப்போது, கூவி, கூவி அழைத்தாலும் யாரும் கண்டு கொள்வதில்லை. டிரைவர், கண்டக்டருடன் கூடுதலாக உதவிக்கு ஒருவரை நியமித்த பஸ் உரிமையாளர்கள் தற்போது, உதவியாளரை நிறுத்தி வருகின்றனர். கூடுதல் படி வருமானம் இல்லாத சூழல் உருவாகி விட்டது. பயணிகள் கை காட்டும் இடங்களில் எல்லாம் பஸ்சை நிறுத்தி ஏற்றிச் செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
சுப்பிரமணி, செயலாளர், கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள் சங்கம்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலுள்ள, 90 தனியார் பஸ்களில், 80 புறநகர் பஸ்களாகவும், 10 பஸ்கள் டவுன் பஸ்களாகவும் இயங்குகிறது. இவை அனைத்தும் பெரும் நஷ்டத்தில் இயங்கி வருகின்றன. தினமும் ஒரு பஸ், 3,000 முதல் 10,000 ரூபாய் லாபம் இருந்த நிலையில், தற்போது சராசரியாக, 3,000 ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதாவது கடந்த, 10 நாட்களில் தனியார் பஸ்களுக்கு, 27 லட்சம் ரூபாய் வரை நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளது. பல உரிமையாளர்கள் பெயரளவிற்கு மட்டுமே ஓட்டுகின்றனர். திருப்பத்துார் மற்றும் டவுன் பஸ்களாக இயங்கும் தனியார் பஸ்களுக்கு, நாளொன்றுக்கு உரிமையாளர்கள் கையிலிருந்து பணம் கொடுக்கும் நிலை உள்ளது.
கலையரசு, 55, தனியார் பஸ் கண்டக்டர்: விடியல் பயணம் ஆரம்பித்தபோதே ராயக்கோட்டை, வேப்பனஹள்ளி, போச்சம்பள்ளி பகுதியில் இயங்கிய, தனியார் பஸ்களுக்கு வருவாய் குறைந்தது. தற்போது அது நீட்டிக்கப்பட்டு, ஓசூர், தர்மபுரி, திருப்பத்துார் மார்க்கங்களில் தனியார் பஸ்களில் ஏறும் பெண்களில் அளவு முற்றிலும் குறைந்து விட்டது. நாங்கள், எத்தனை முறை, கத்தி பயணிகளை அழைத்தாலும், அவர்களின் கண்கள் அரசு பஸ்களின் பயணத்தையே பார்க்கிறது. எங்கள் பஸ்களில் கல்லுாரி, அலுவலகங்களுக்கு செல்வோர் கூட, தற்போது வருவதில்லை. டிரைவர், கண்டக்டர்களுக்கு, டிக்கெட் அளவை விட கூடுதல் பயணியரை ஏற்றினால், 100 ரூபாய்க்கு, 4 ரூபாய் கூடுதல் படி கிடைக்கும். அது மொத்தமாக தற்போது இல்லை. தனியார் பஸ்சின் டிரைவர், கண்டக்டர்களுக்கு மட்டும், 10 நாட்களில், 1.20 லட்சம் ரூபாய் வரை கூடுதல் படி கிடைக்கவில்லை.
ஜி.வெங்கடேசன், 61, ஆட்டோ டிரைவர், கிருஷ்ணகிரி: நாள் முழுவதும் ஸ்டாண்டுகளில் முடங்கி இருக்கிறோம். பயணிகளை தேடி சென்றால், ஓசூர், தர்மபுரியிலிருந்தே இலவசமாக கிருஷ்ணகிரிக்கு வந்துவிட்டோம். நகருக்குள் செல்ல ஏன் பணம் கொடுக்க வேண்டும் என்கின்றனர். நாள் ஒன்றுக்கு, 1,000 ரூபாய் வருமானம் வந்த நிலையில், 300 முதல், 400 ரூபாய் மட்டுமே கிடைக்கிறது. ஆட்டோ கட்டணம் குறைந்தபட்ச கட்டணம், 22 ரூபாயாக நிர்ணயித்து, 40 ஆண்டுகள் ஆகியும் உயர்த்தப்படவில்லை. ஷேர் ஆட்டோவில் கூட தற்போது மக்கள் வருவதில்லை. ஆனால், இன்சூரன்ஸ், வரி, எப்.சி., என எங்கள் கட்டணம் மட்டும் உயர்ந்து கொண்டே செல்கிறது. ஆந்திராவில் ஆட்டோக்களுக்கு ஆண்டு ஒன்றுக்கு, 15,000 ரூபாய் நிதியுதவி வழங்குகின்றனர். ஆனால், தமிழகத்தில் எந்த கட்சி ஆட்சியிலும் எங்களை கண்டு கொள்ளவில்லை. கிருஷ்ணகிரியில் மட்டும், 3,000 ஆட்டோ ஓட்டுனர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோம்.
நகரங்களுக்கு நகரும் வியாபாரம்;
சிதையும் கிராம பொருளாதாரம்
மகளிருக்கு இலவச பஸ் பயணத்திட்டத்தால், அவர்கள் நகரங்களை நோக்கி பொருட்கள் வாங்க செல்வதால், கிராமங்களில் உள்ள சிறு வணிகர்கள் பாதிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.தமிழகத்தில் கடந்த, தி.மு.க., ஆட்சியில், குறிப்பிட்ட டவுன் பஸ்களில் மட்டும் மகளிருக்கு கட்டணமில்லா சேவை வழங்கப்பட்டது. தற்போது தொலைதுார பஸ்களிலும் மகளிருக்கு இலவச பயணம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் தனியார் பஸ்கள், ஆட்டோ ஓட்டுதல் உள்ளிட்ட தொழில்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
கிராமப்புற வியாபாரங்களும் மெல்ல மெல்ல, நகர்புறத்தை நோக்கி நகர்ந்து வருகின்றன. குறிப்பாக மளிகை பொருட்கள், காய்கறி, ஜவுளி உள்ளிட்ட பல்வேறு தேவைகளுக்கு, மகளிர், இலவச பயணத்தை பயன்படுத்தி அருகே உள்ள நகரம் மற்றும் பெருநகரங்களுக்கு வரத்தொடங்கியுள்ளனர். நகர்புறங்களில் உள்ள சூப்பர் மார்க்கெட், ஜவுளி கடை, மொத்த மளிகை வியாபார கடைகளில், தள்ளுபடி விலையில் பொருட்களை வாங்குகின்றனர். இதனால் கிராமப்புற ஜவுளி, மளிகை, வாரச்சந்தைகள், பல்வேறு சில்லரை வர்த்தகம் பாதிக்கத்தொடங்கியுள்ளன.
இதுகுறித்து, கிராமப்புற
வணிகர்கள் சிலர் கூறியதாவது:
பெருநகரங்களில் உள்ள சூப்பர் மார்க்கெட்டுகள், பெரிய ஜவுளிக்கடைக்காரர்கள், ஒட்டுமொத்தமாக நாடு முழுதும் கொள்முதல் செய்வதால், மிகக்குறைந்த விலைக்கு விற்கின்றனர். மொத்த வியாபாரிகள் கூட, அந்த விலைக்கு கொடுப்பதில்லை. அதனால் கிராமப்புற வணிகர்கள் கூட, அதுபோன்ற கடைகளில் வாங்கி, லாபம் வைத்து விற்கும் நிலை இருந்தது.
தற்போது அனைத்து பஸ்களிலும் மகளிர் பயணிக்க இலவசம் என்பதால், இல்லத்தரசிகள், பஸ்களில் நகரங்களுக்கு சென்று பொருட்கள் வாங்கத்தொடங்கியுள்ளனர். இதனால் கிராமப்புற பொருளாதாரம், நகரத்தை நோக்கி சென்றுகொண்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே மிகக்குறைந்த வியாபாரத்தால் தள்ளாடிய சிறு வணிகர்கள், மேலும் பாதிப்புக்குள்ளாகி, கடைகளை மூடும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றனர்.
கிராமத்தில் சம்பாதித்தாலும், அவற்றை நகரத்துக்கு கொண்டு சென்று செலவு செய்கின்றனர். இதனால் கிராமங்களில் பணப்புழக்கம் சரியத்தொடங்கியுள்ளது. இது கிராம வளர்ச்சியை பாதிக்கும்.
உள்ளூர் வியாபாரம் நலிவடைவதால், கிராமப்புற சிறு கடைகளில் வேலை செய்வோர், சுமை துாக்கும் தொழிலாளிகள், உள்ளூர் வினியோகஸ்தர்களின் வேலைவாய்ப்புகள் பறிபோகும்.
நகரங்களுக்கு செல்லும்போதே துணி தைப்பது, அழகு நிலையங்கள், உணவகங்களுக்கும் செலவிடுவதால், உள்ளூரில் செயல்படும் சிறு சேவை தொழில்களும் வாடிக்கையாளர்களை இழந்து வருகின்றன. கிராமப்பகுதிகளில் உள்ள பெண் தொழிலாளர்கள் பெரும்பாலும், நகரங்களுக்கு பல்வேறு பணிகளுக்கு செல்லத்தொடங்கியுள்ளனர்.
இதனால் கிராமங்களில் விவசாயம், கட்டுமானம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில்களுக்கு ஆட்கள் பற்றாக்குறை அதிகரித்துள்ளது. இலவச பஸ் பயணத்திட்டம் மகளிருக்கு உதவியாக இருந்தாலும், மறுபுறம் கிராமப்புற சிறு பொருளாதார கட்டமைப்பை மெல்ல மெல்ல சிதைத்து வருகிறது. இதை கவனத்தில் கொண்டு, ஊரக சிறு வணிகர்களை காக்க, மாற்றுத்திட்டங்களை அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.