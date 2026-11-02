உள்ளாட்சி தினம்: சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம்

ADDED : நவ 02, 2026 02:21 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பர்கூர் ஒன்றியம், பெலவர்த்தி ஊராட்சியில், நவ.,1 உள்ளாட்சி தினத்தை முன்னிட்டு, சிறப்பு கிராம சபைக் கூட்டம் நேற்று நடந்தது.
கலெக்டர் தினேஷ் குமார் தலைமை வகித்து பேசுகையில், கிராம ஊராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் பொதுநிதி செலவினம் குறித்தும், கிராம ஊராட்சியின் தணிக்கை அறிக்கை குறித்தும், ஊரக பகுதிகளில் மழை நீர் சேகரிப்பு அமைப்புகள் ஏற்படுத்த எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள், கொசுக்கள் மூலம் பரவும் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள், வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள், தமிழ்நாடு கிராம மேம்பாடு மாற்றம் மற்றும் மறுமலர்ச்சி முன்னெடுப்பு குறித்து விளக்கினார்.மேலும், குழந்தை மற்றும் வளரிளம் பருவ தொழிலாளர் முறையை தடுத்தல், தமிழ்நாடு பல்லுயிர் வாரியம் - பல்லுயிர் மேலாண்மை குழு, வளர்ப்பு பிராணிகளுக்கும், தெருநாய்களுக்கும் கருத்தடை மற்றும் ரேபீஸ் தடுப்பூசி செலுத்துதல் குறித்து, கிராம சபை கூட்டத்தில் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது. இதேபோல், மாவட்டம் முழுவதும் நேற்று, 333 இடங்களில் சிறப்பு கிராம சபைக்கூட்டங்கள் நடந்தன.