ரயில்வே கீழ் பாலத்தில் சிக்கிய கார் டிரைவரை பத்திரமாக மீட்ட மக்கள்
ரயில்வே கீழ் பாலத்தில் சிக்கிய கார் டிரைவரை பத்திரமாக மீட்ட மக்கள்
UPDATED : அக் 17, 2026 05:02 AM
ADDED : அக் 17, 2026 04:36 AM
ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட் டம், ஓசூர் மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளில், நேற்று முன்தினம் மிதமான மழை பெய்தது.
அதேபோல், நேற்று காலை முதல் இரவு வரை, விட்டு விட்டு மழை பெய்தது. இதனால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது.தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியது. அதேபோல், ஓசூர் அருகே கர்நாடக மாநில எல்லையில் உள்ள கே.ஆர்.புரா, மாரத்தஹள்ளி, பனத்துார், வரத்துார், பெல்லந்துார் ஆகிய பகுதிகளில் நேற்று மழை வெளுத்து வாங்கியது.
இதனால், பனத்துார் பகுதியில் உள்ள ரயில்வே கீழ் பாலத்தில் அதிகளவு தண்ணீர் தேங்கியது. அவ்வழியாக வாகனங்கள் செல்ல முடியாத நிலை உருவானது.
ஆனால் ஆபத்தை உணராமல், கார் ஒன்று ரயில்வே கீழ் பாலத்தில் தேங்கிய தண்ணீரில் சென்றது. பாலத்தின் அடியில் கார் மேற்கொண்டு செல்ல முடியாமல் மழைநீரில் சிக்கியது.
காரில் இருந்த டிரைவர் மற்றும் பயணிகளை, அப்பகுதி மக்கள் பத்திரமாக மீட்டனர். அதனால், அனைவரும் உயிர் தப்பினர். ரயில்வே பாலத்தின் அடியில் தேங்கிய நீரை அகற்றும் பணியில், தீயணைப்பு வீரர்கள் மற்றும் ரயில்வே துறையினர் மேற்கொண்டனர்.