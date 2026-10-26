காதலியை அரிவாளால் வெட்டிக்கொன்ற காதலன் லாரி முன் பாய்ந்து தற்கொலை
காதலியை அரிவாளால் வெட்டிக்கொன்ற காதலன் லாரி முன் பாய்ந்து தற்கொலை
ADDED : அக் 26, 2026 01:53 AM
பாகலுார்: திருப்பத்துார் மாவட்டம், ஜோலார்பேட்டை அருகே கலேந்திரா பகுதியை சேர்ந்தவர் பிரதீப், 21. அதே மாவட்டம், பொன்னேரி அருகே ராமனுாரை சேர்ந்தவர் திவிஜா ஸ்ரீ, 20. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் பாகலுார் அருகே ஜீமங்கலத்தில் ஒன்றாக தங்கி இருந்தனர். அப்பகுதியில் உள்ள தனியார் கம்பெனியில் பிரதீப் பணியாற்றினார். ஓசூர் அருகே தனியார் நிறுவனத்தில் திவிஜாஸ்ரீ பணியாற்றி வந்தார்.
நேற்றிரவு அறையில் இருந்த திவிஜாஸ்ரீயை, பிரதீப் அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டிக்கொலை செய்தார். பின்னர் சாலைக்கு ஓடி வந்த பிரதீப், லாரி முன் பாய்ந்தார். இதில் அவரது இடுப்பு பகுதியில் லாரியின் சக்கரம் ஏறியதில் படுகாயம் அடைந்தார். பாகலுார் போலீசார் பிரதீப்பை மீட்டு, ஓசூர் அரசு மருத்துவ மனைக்கு அனுப்பினர். அங்கு அவர் உயிரிழந்தார். பாகலுார் போலீசார் விசாரணையில், திவிஜாஸ்ரீயை பல மாதமாக பிரதீப் காதலித்து வந்தாகவும், அவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட பிரச்னையில் அவரை, பிரதீப் கொலை செய்திருக்கலாம் எனவும் போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. தொடர்ந்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.