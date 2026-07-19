/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ குடும்ப தகராறில் பெண்ணை தாக்கியவருக்கு வலை
ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:14 AM
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கிருஷ்ணகிரி: ஊத்தங்கரை அடுத்த துரிஞ்சிபட்டியை சேர்ந்தவர் பூபதி. இவர் முதல் மனைவியை பிரிந்து இரண்டாவதாக அதே பகுதியை சேர்ந்த தேனிதா, 37, என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். முதல் மனைவிக்கும், அவரது குழந்தைகளுக்கும் பணம் கொடுப்-பதில்லை என, அவ்வப்போது தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த, 14ல் ஏற்பட்ட பிரச்னையில், இதற்கு காரணம் பூபதியின் இரண்-டாவது மனைவி தேனிதாவே எனக்கூறி, அவரை மாமனார் ராஜா, 65, தாக்கியுள்ளார்.
இதில், காயமடைந்த தேனிதா, ஊத்தங்கரை அரசு மருத்துவம-னையில் சிகிச்சை பெற்றார். அவர் புகார் படி ராஜாவை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.