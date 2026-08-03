குடிநீர் ஆய்வுக்காக வந்த அதிகாரியை திட்டியவர் கைது
குடிநீர் ஆய்வுக்காக வந்த அதிகாரியை திட்டியவர் கைது
ADDED : ஆக 03, 2026 01:51 AM
கிருஷ்ணகிரி: காவேரிப்பட்டணம் ஒன்றியம் மிட்டள்ளி பஞ்., கதிரிபுரம் கிரா-மத்தில், குடிநீர் சரியாக வீட்டிற்கு வருவதில்லை என, கிராம மக்கள் பிரதமருக்கு அனுப்பிய புகார் படி, நேற்று முன்தினம் மாலை, 3:00 மணிக்கு, மண்டல துணை பி.டி.ஓ., கிருத்திகா, பஞ்., செயலாளர் சிவப்பிரகாசம் ஆகியோர் கதிரிபுரம் கிராமத்தில் ஆய்வுக்கு சென்றனர்.
அப்போது குமார் என்பவரின் மகள் மேக-லாவிடம், 'வீட்டிலுள்ள குழாயில் தண்ணீர் வருகிறதா' என அதி-காரிகள் கேட்டபோது, 'தண்ணீர் ஒழுங்காக வருவதில்லை' என, பதிலளித்துள்ளார்.இதையடுத்து அதிகாரிகள் வீட்டிற்குள் சென்று, கழிப்பறையை பார்வையிட்டு வந்துள்ளனர். அப்போது அங்கு வந்த மேகலாவின் பெற்றோர், அதிகாரிகளை, ஜாதி பெயரை சொல்லி, யார் வீட்-டிற்குள் சென்று, பைப் லைனை பார்த்தது, என திட்டியுள்ளனர். அதிகாரிகள், காவேரிப்பட்டணம் போலீசில் அளித்த புகார் படி, போலீசார் வழக்குப்பதிந்து குமார், 45, என்பவரை கைது செய்-தனர்.